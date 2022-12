Pajaroflama: camisetas, folklore y mucha Andalucía

Imposibles. Hay mezclas que todos y todas sabemos que suenan simplemente imposibles y sin embargo funcionan como si fuera magia. Las berenjenas con miel, el salmorejo con patatas fritas o, según Pajaroflama, Einstein y las croquetas de jamón.

Hace casi 3 años nace una marca de camisetas de origen sevillano que, con mucho buen rollo, mezcla conceptos aparentemente imposibles para dar vida a unos diseños de camisetas que alegran el día. Pajaroflama mezcla con mucho ingenio la cultura española con la cultura pop internacional.

En su tienda (online www.pajaroflama.com o física en la calle Regina 13, en Sevilla) puedes encontrar combinaciones como Camarón de la Isla con La creación de Adán de Miguel Ángel, ll logo de la NASA donde lee MASA de croquetas o la portada de Bohemian Rhapsody de Queen, donde escriben Queens y aparecen Rocío Jurado, Lola Flores, Sara Montiel y Carmen Sevilla.

Seguro que has visto algunas de estas camisetas en TV, por la calle, o en tu armario, pero aprovechando que han abierto su primera tienda en Sevilla, queríamos hablar con Héctor, el creador de esta divertida locura. Por ello, nos trasladamos hasta su establecimiento físico en la sevillana calle Regina número 13 para preguntarle cómo nace esta idea tan divertida: “Se mezclan dos cosas muy importantes para que esto funcione, la primera y fundamental es que soy muy bobo; la segunda es que siempre he jugado a hacer combinaciones de este tipo por diversión. Un día empecé a enseñar mis diseños a amigos y familia, las encontraban divertidas y decidí lanzarme a hacer una tienda online. ¿Y si funciona?”.

La firma sevillana propone reinventar los más conocidos clásicos de nuestro folklore añadiéndole un punto de humor o reivindicación que seguro arrancará más de una sonrisa. Un punto para destacar es la producción de sus camisetas: “Nuestros productos se elaboran en nuestro taller en Sevilla. Cuando recibes una camiseta nuestra, recibes un trocito de nuestro corazón, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Uno de nosotros ha dedicado su tiempo a producirla y a asegurarse que se hacía en las mejores condiciones para que puedas disfrutarla como nosotros disfrutamos diseñándola y produciéndola”. Pajaroflama cuenta con una producción propia muy cuidada, donde ellos mismos se ocupan del proceso: “Hemos ido creciendo poco a poco. Empecé yo mismo haciéndolo todo, pero actualmente somos un equipo de 5 personajazos produciendo nuestras prendas una a una. Realizamos todos nuestros diseños en nuestro estudio, fusionando nuestra cultura con la cultura pop internacional, el humor y el amor a lo nuestro y a los nuestros. Nuestros diseños son modernos, divertidos y hechos desde el cariño a nuestra tierra, nuestra gente y a nuestra forma alegre de ver la vida”, afirma Héctor.

La marca cuenta con un gran recorrido en el sector, pero aún más largo es el camino que le queda hacia el futuro, un futuro que se antoja inevitablemente lleno de triunfos, gracias a esa idiosincrasia tan propia basada en diseños únicos en el mercado. Así, a la pregunta de dónde ve la marca en el futuro, su creador lo tiene claro: “Nos encantaría abrir tiendas en muchas ciudades, siempre y cuando estemos cerca de un bar donde vendan croquetas”.

Imagina unir las combinaciones más imposibles a priori, uniendo lo mejor de numerosos mundos y consiguiendo un resultado incomparable y exclusivo. Esa es una de las principales bazas de Pajaroflama, un grupo de creativos y diseñadores andaluces para los que su acento es más que su ADN, es, junto a nuestra cultura, la máxima línea de expresión posible. No es de extrañar con estas premisas que no hay combinación posible que aún se les resista: “Estoy siempre incluyendo diseños nuevos, el último ha sido el logo de Lacoste con el cocodrilo vestido de flamenca y la marca cambiada a LolaCoste. Tengo una lista enorme de ideas y personajes con los que estoy deseando hacer algo, ¿se te ocurre alguna idea?”.

Una marca llena de colorido (la tienda es amarilla y fucsia), alegría y buen rollo – su slogan reza “only buen rollo”, un good vibes only muy a su estilo. Regalo de éxito seguro para estas fiestas y risas aseguradas. La Jurado de Botticelli o El ni canta, ni baila, no se la pierdan son algunos de los mayores hits de Pajaroflama, que no se amilana en reinventar a los más grandes de nuestra tierra. Y como no solo de camisetas vive el hombre, Pajaroflama también cuenta con láminas, relojes,pañuelos, tote bags, pins, tazas, sudaderas… “vamos a dejarte a ti y a tu casa de punta en blanco”, reza uno de sus claims.

Ahora, como dice una de sus camisetas: “Alexa, ve a por churros”. Puedes seguir a Pajaroflama online en su web www.pajaroflama.com, Instagram @pajaroflam, Tiktok @somospajaroflama o visitar su tienda física en calle Regina, 13. Sevilla.