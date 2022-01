Bogdanovich a la carta

La muerte el pasado 6 de enero de Peter Bogdanovich (1939-2022), miembro marginal de una de las generaciones de cineastas norteamericanos que mayor predicamento sigue teniendo hoy en el imaginario y en canon cinéfilos, activaba nuestras alarmas sobre el justo lugar que merece su amplia filmografía entre las de sus más ilustres y en ocasiones sobrevalorados colegas del New American Cinema. También las de nuestro propio y difuso recuerdo de una obra tan irregular como apasionante que cuenta al menos con un puñado de obras maestras o películas mayúsculas que teníamos sin ver, medio olvidadas, mal apreciadas (hemos vuelto a ver Mask y menudo redescubrimiento) o por revisar al hilo de su paulatino arrinconamiento entre la crítica, la cinefilia de nuevo cuño, las ediciones restauradas o la programación de las plataformas.

Pronto se han aventurado algunas de estas últimas a su recuperación y al homenaje póstumo. Así, Filmin ha creado una página, ‘Adiós a Peter Bogdanovich’, donde pueden encontrarse hasta cinco de sus mejores títulos de ficción y dos de los muchos documentales que también realizó o, sobre todo, en los que apareció como voz autorizada: uno, Peter Bogdanovich and the lost american film (2014, Bill Teck), recorre su trayectoria desde su etapa como crítico con especial detenimiento en esa gran joya oculta (o de culto) que es Todos rieron (1981), una extraña comedia romántica coral de trasunto autobiográfico y disfraz detectivesco que vio cómo su montaje y su asendereado estreno (de la mano del propio cineasta metido a distribuidor en una operación desastrosa) se empañaban y torcían tras el asesinato de su musa, la actriz y modelo Dorothy Stratten, con la que el cineasta mantenía una relación sentimental; y otro, El gran Buster (2018), su particular homenaje al gran cómico del cine mudo y el último que firmó antes de morir.

Entre las cinco ficciones, parece innegable que el díptico que conforman La última película (1971), su filme de revelación y gran éxito (ocho nominaciones y dos Oscar), y Texasville (1990), continuación de la historia y los personajes creados por Larry McMurtry treinta años después con la participación de Jeff Bridges, Timothy Bottoms, Sibyl Shepherd y Cloris Leachman, se ve hoy como una obra magna y crepuscular de ese cine clásico americano que Bogdanovich conoció y estudió como pocos, retrato adulto, amargo y emocionante de un mundo en vías de extinción en el que el drama dio el relevo a la comedia tal vez para despejar la nostalgia de un retrato de perdedores y amores truncados.

'La última película' y 'Texasville' conforman un díptico crepuscular y melancólico sobre un mundo en vías de extinción

Junto a ellas, también en Filmin puede verse su largometraje de debut para la productora de Roger Corman, El héroe anda suelto (1968), que convertía a un veterano Boris Karloff en inesperado héroe (también moral) de una trama con asesino en serie, y las clásicas ¿Qué me pasa, doctor? (1972) y Luna de papel (1973), con sus respectivos y anacrónicos juegos de citas y homenajes (Hawks, el slapstick, Sturges, la picaresca en tiempos de la Gran Depresión) con los que Bogdanovich, por entonces en la cima de éxito, la fama y las portadas de la prensa del corazón, se permitía hacer lo que le venía en gana para los grandes estudios y contando con las grandes estrellas de la época como Ryan O’Neal y Barbra Streisand. Y ya por último, ese regreso-homenaje al espíritu neoyorquino, cálido, romántico y coral de Todos rieron que es Lío en Broadway (2014), producida por dos de sus grandes valedores junto a Tarantino, Wes Anderson y Noah Baumbach.

El catálogo de Amazon Prime incorpora además de algunas de las citadas la hermosa Esa cosa llamada amor (1993), otro crepuscular retrato de los ambientes country de Nashville a través de la historia de amor y búsqueda de dos jóvenes interpretados por Samantha Mathis y River Phoenix, en el que sería el último papel antes de morir. Pero sobre todo Saint Jack, el rey de Singapur (1979), tal vez su mejor película, retrato igualmente cálido y melancólico protagonizado por un inmenso Ben Gazzara, regente de un prostíbulo en la capital asiática que ve cómo el viejo mundo colonial donde se ha desenvuelto se desmorona ante su mirada de viejo lobo solitario.

Versión en francés con subtítulos en castellano

Hasta el 13 de febrero está disponible en Filmin una selecta muestra de algunos de los más de 30 títulos de la 12ª edición del MyFrenchFilmFestival, dedicado a la producción reciente de ámbito francófono y con espacio para cortos, largos, ficción y documental. Entre estos últimos, Les indes galantes, de Philippe Béziat, filma el encuentro entre la ópera barroca de Rameau y la música y el baile urbanos; y El monopolio de la violencia, de David Dufresne, cuestiona los métodos policiales durante las últimas protestas callejeras contra las políticas de Macron.

Dentro de las ficciones, Teddy, de los hermanos Boukherma, mezcla comedia adolescente, licantropía y terror gore; Playlist supone el debut de la dibujante de cómics Nine Antico en clave de comedia romántica; y la también francesa Cigarro de miel, de Karim Aïmouz, trae el retrato de descubrimiento de una joven argelina de clase acomodada. El omnipresente Vincent Macaigne protagoniza el thriller Médico de noche, de Elie Wajeman, y la italiana Alba Rohrwacher la fábula Bajo los cielos de Líbano, de Chloé Mazlo. La cinta belga Loca por la vida, de Balboni y Sirot, combina comedia y musical, mientras que la suiza El horizonte, con Laetitia Casta, trae una historia iniciática revestida de drama rural. Desde Canadá, Nadia, butterfly, de Pascal Plante, cierra la selección de largometrajes siguiendo a una nadadora olímpica en la decisión de abandonar la alta competición.

El estreno de la semana

Último Premio Princesa de Asturias de las Letras y uno de los autores franceses más leídos en nuestro país, Emmanuel Carrère (El adversario, Limonov, El reino, Yoga) también se ha acercado al cine como director: primero con La moustache (2004), estupendo retrato de un hombre en crisis (Vincent Lindon) basado en su propia novela; ahora adaptando a Florence Aubenas en En un muelle de Normandía, donde el personaje de Juliette Binoche se hace pasar por limpiadora para recabar información y experiencias para escribir una novela sobre la precariedad laboral.