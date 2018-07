El Polígono Sur canta con Baltimore

"Ofrecemos una formación musical de calidad a niños del Polígono Sur con talento pero sin recursos". Alberto Alonso resume así el proyecto del Coro Meridianos, que se acogerá en la Factoría Cultural de su barrio al coro estadounidense Singin Sensations Youth Choir para dar un concierto bajo el nombre Unidos por el talento. Alonso, que coordina el proyecto, explica que ambas formaciones provienen de "entornos sociales similares". Se refiere a la localidad de Baltimore, desgraciadamente famosa por su alto índice de consumo de heroína y su elevada tasa de mortalidad (343 homicidios en 2017). Dos elementos que la convierten en una de las más peligrosas de Estados Unidos.

El Coro Meridianos, que surgió hace cinco años en el Polígono Sur, permite a una treintena de jóvenes entre 10 y 16 años "tener la experiencia de actuar como grandes artistas junto a agrupaciones de prestigio". Su coordinador destaca el "factor de desarrollo personal y de protección social" que desempeña. Por ello, Alberto Alonso afirma que los chicos del coro están "muy entusiasmados". Miguel, uno de los más pequeños del Coro Meridianos, es claro y directo al contar su experiencia en el coro: "Me lo paso bien porque me gusta cantar y hago muchos amigos". Enrique, de 12 años y que lleva varios años en la formación, coincide con Miguel y recuerda sus inicios: "canto desde los dos años y empecé con el himno del Betis". Las respuestas de la mayoría de sonrientes chicos coinciden en la socialización que les permite este proyecto y en la posibilidad de conocer nuevos sitios y nuevos idiomas.

La Factoría Cultural, inaugurada el pasado enero con un concierto de Diego Amador, será el lugar en el que culminen meses de ensayo y el público pueda comprobar el trabajo que también ha desempeñado el sevillano Rafael Vega, director del espectáculo. Vega se afanaba horas antes del concierto en perfeccionar la puesta en escena ya con Singin Sensations en el escenario. El góspel, estilo musical preferente del coro norteamericano, se fusionará con los musicales de Broadway en el recinto del Polígono Sur. Cada formación interpretará ocho canciones por separado para posteriormente unirse en dos temas: Send down the rain, de Joyce Eilers; y He is always close to you, de Martin Carbow. 18 motivos para creer que el lema de Singin Sensations puede hacerse realidad: el arte debe estar al alcance de todos.

Este concierto cierra un ciclo de actuaciones del Coro Meridianos que comenzó el pasado junio junto al Hopkins Concert Choir y, días más tarde, acompañando a la Escolanía del Colegio San Francisco de Paula y a la pianista Kaeun Park. Las invitaciones para asistir, que se pueden recoger en el Teatro Lope de Vega o en la propia Factoría Cultural, están casi agotadas. Probablemente se cuelgue el cartel de 'no hay billetes' para esta función del martes 3 de julio a las 21:00 en el auditorio del Polígono Sur, ubicado en la esquina de las calles Luis Ortiz Muñoz y Arquitecto José Galnares.