Rosette, prendas juveniles para chicas a la moda

Hace tres años, Pilar Íñiguez y María Jesús Alcoba crearon Rosette, una tienda que, más que un simple comercio, es el lugar donde muchas adolescentes encuentran el tipo de prendas actuales con las que se sienten cómodas de verdad, añadiendo distinción y originalidad a sus looks. Ambas propietarias se percataron del gran vacío que había en moda juvenil, ya que se producía un importante salto desde los colores empolvados, los patucos y las clásicas rebecas de punto para niñas hasta los tacones y vestidos escotados.

Por ello, ambas unieron su inquietud por la moda para satisfacer los deseos de muchas jóvenes de doce a diecisiete años, de vestir con ropa acorde para su edad, olvidando las prendas más infantiles pero evitando “el disfraz de mayor”.

Tras el éxito en Sevilla, como comenta María Jesús, “decidimos abrir otra tienda en Málaga en marzo de 2018, coincidiendo con el aniversario de la de Sevilla”; y es que, la clave de Rosette es la constante atención a lo que reclaman sus clientas. Tal y como afirma una de sus creadoras, “hoy en día, las tendencias las crean las jóvenes. La moda está en lo que se ve por la calle, mucho más que en las grandes pasarelas”.

Tras las paredes de Rosette, diferentes colores, estampados y suaves tejidos inundan la tienda, creando prendas para todo tipo de ocasiones. Pero sin duda, como dicen sus creadoras “nuestras clientas no se van de Rosette sin los pantalones campana y sin el estampado tie-dye”, un ‘must’ de cada temporada. Además, ofrecen gran variedad de blusas estampadas y de colores lisos; jerseys de invierno, y con tejidos más finos para esta temporada; y diversos complementos, como pendientes, colgantes, originales cinturones, bolsos y fulares.

Rosette también es el lugar idóneo para aquellas que buscan prendas elegantes, sin perder nunca la esencia juvenil, como con los pantalones de seda estampados y con las impecables blusas y camisas; además de tacones con plataforma en diferentes colores para las mayores y alegres kimonos en diferentes tonos.

En la temporada de verano, Rosette presenta una colección de trajes de baño con colores metalizados, faldas largas de algodón en varios colores, camisetas con telas finas ideales para el verano, minifaldas vaqueras en muchos tonos, sandalias con plataforma, tops, pantalones con flecos, etc. Mientras que, para su colección más invernal, Rosette sorprende a sus jóvenes clientas con camisas de estampado animal, botas con tacón grueso y prendas estrella para Navidad y otras fiestas. Sus tallas van de la XXS a la S-M y sus precios no superan los cuarenta, por lo que Rosette es una apuesta segura para aquellas chicas que quieran vestir a la moda de forma asequible. Rosette trata de enfocar su esencia en aquellas jóvenes que buscan expresar con su estilismo que ya no son unas niñas, sin olvidar esa vitalidad, frescura y energía propias de la adolescencia.