Mucho más que ir de compras con Aurora Viu

No sabía leer y escribir y ya disfrutaba con las revistas de moda. Aurora Viu sabía desde pequeña que la moda era su verdadera vocación, por eso su vínculo con el sector comenzó desde muy pronto. Con tienda propia desde hace 25, la empresaria acaba de emprender un nuevo proyecto en el Porvenir. Conocida por su espacio en el Club Antares, Aurora Viu lleva la experiencia de compra a otro nivel, ahora en la calle Gustavo Gallardo, 12.

Auroa Viu, una visionaria en muchos aspectos, ofrece moda en el amplio significado de la palabra. Ropa, tanto de hombre como mujeres, complementos, decoración... para todo hay un hueco en el espacio de Aurora. Pero para el cliente no es una compra al uso. La empresaria, entregada a sus espacio, busca que todo el que entre por la puerta de su local viva una experiencia única, con independencia de que compre o no. Viu pregunta, escucha y asesora al cliente para que adquiera lo que mejor le vaya a sentar.

"Necesito conocer al cliente para poder recomendarle una prenda, saber sus estilo, algunos detalles... No quiero que se compre por comprar", asegura Aurora Viu. Por eso, la empresaria hace de la compra toda una experiencia que no termina hasta que el cliente sale satisfecho por la puerta. Una vez que éste se ha decantado por un producto de la tienda, se procede al empaquetado porque para Viu la presentación es algo que también se debe cuidar al detalle.

"No me gusta entregar la compras en una bolsa de plástico al uso. Resulta muy impersonal y el cliente no se siente especial, por eso empaquetamos los productos en unas bolsas de tela que adornamos con lazos o pinzas. Cuando se trata de regalos, también los colocamos dentro de una caja con un lazo para que el destinatario viva una experiencia", afirma la empresaria.

Pero la experiencia no sólo se vive a la hora de abrir el paquete de compra. El espacio de Aurora Viu dispone de tres estancias, todas con una decoración cuidada e impecable. La primera, nada más entrar, es la propia tienda, en la que conviven abrigos de alpaca, originales corbatas y jirafas en patchwork.

A continuación se encuentra el espacio premium en el que se ofrece un asesoramiento o venta privada y donde el cliente puede esperar a que su paquete esté listo mientras disfruta de un café. Por último, la zona de eventos en la que se celebran todo tipo de presentaciones que vayan con el perfil de la tienda. Desde presentaciones de firmas exclusivas hasta showcookings, se celebran en este espacio. Próximamente se desarrollarán clases de protocolo y estilisimo, automaquillaje y un taller de complementos.

Con firmas españolas, italianas, francesas, inglesas y peruanas, Aurora Viu busca ofrecer en su espacio lo mejor. "Viajo para conocer de primera mano el producto y su proceso de elaboración para luego traerlo a la tienda", asegura. Entre las firmas más destacadas, hay que señalar Vickers Boston, Kuna, Crabtree & Evelyn, Maison Berger París o las fragancias Floris, entre otras. Entre todas conforman un amplio abanico que hacen del espacio de Aurora Viu un lugar exclusivo y elegante en el que se puede comprar a partir de los 3 euros. "En la tienda puede comprar todo el mundo porque hay productos desde todo tipo de precios", señala Aurora Viu.

El espacio, que abre de 10:00 a 20:00 (fuera de ese horario se atiende por cita), se antoja perfecto para que los Reyes Magos hagan sus encargos.