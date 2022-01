La empresa sevillana SeeByBike, entre las mejores del mundo de tours en bicicleta

La empresa sevillana SeeByBike, pionera en su ciudad en ofrecer tours en bicicleta, logra situarse entre las 20 mejores del mundo, según la web de viajes Tripadvisor. Esta clasificación viene condicionada por la opinión de los usuarios y las calificaciones que estos dan al servicio prestado. Tripadvisor, plataforma turística líder en el mundo, tiene una media superior a los 460 millones de usuarios únicos al mes y más de 800 millones de comentarios y opiniones recogidas en su plataforma, según datos ofrecidos por la propia web, lo que la ha configurado como referente mundial en el sector turismo, presente en 49 mercados y 28 idiomas.

Desde el año 2002, Tripadvisor certifica la excelencia de establecimientos y experiencias con los Premios Traveller´s Choice Best of te Best, Los ganadores de estos premios son los que mejores opiniones y experiencias positivas han recibido de manera sostenida durante el año. “Queremos agradecer a nuestros clientes este reconocimiento. Es la mejor forma que tenemos de que se recompense el esfuerzo realizado durante este año tan complicado y, sobre todo, valorar la dedicación y el cariño del equipo”, apunta el CEO y fundador de SeeByBike, Justo Lora Calvo, quien añade que “Nuestra filosofía es que cada visitante de la ciudad viene en busca de la mejor experiencia posible, y nosotros queremos hacer todo lo posible de nuestra parte, para hacerlo realidad”.

SeeByBike lleva recibiendo interrumpidamente el certificado de Excelencia de Tripadvisor desde 2014, lo que le ha permitido lograr alianzas y amistades con reconocidas publicaciones del sector de los viajes como National Geographic, Lonely Planet, Kayak o Voyages&Stratégie. Junto a SeeByBike, han recibido este reconocimiento otros tours en el mundo, como un paseo en bicicleta eléctrica por el Red Rock Canyon en Las Vegas (EE.UU.), un paseo por las piscinas y parque natural de la selva tropical Hells Hole en Australia, o un recorrido de la campiña vietnamita desde Hoy An.