Sevilla Fashion Outlet obtiene el certificado de compra segura 'Safer Shopping'

Sevilla Fashion Outlet se ha certificado con el sello Safer Shopping de Bureau Veritas. VIA Outlets, propietario y operador del centro, se ha asociado con el experto líder en inspección y certificación para crear este sello, del que ya presumen los 11 espacios de la compañía en toda Europa. Este certificado verifica que los protocolos de prevención, seguridad y salud que la compañía ha implementado desde la irrupción del covid-19 están estableciendo un nuevo estándar para toda la industria.

Bureau Veritas, reconocido líder internacional en servicios de inspección, certificación y ensayos, ha creado el certificado Safer Shopping especialmente para los puntos de venta VIA Outlets. Para ello, la certificadora ha realizado una auditoría de seguridad y salud de las oficinas y espacios de uso público de los centros VIA, a la que ha seguido un estudio pormenorizado de cada uno de los once centros de su portfolio, atendiendo a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y las exigencias de las autoridades sanitarias de cada uno de los 9 países en los que la compañía realiza su actividad.

Los sólidos criterios establecidos por Bureau Veritas para VIA Outlets corroboran que los centros cumplen con los requisitos preventivos frente al coronavirus, velando por la seguridad y salud de su personal y sus visitantes. A tal efecto, se ha realizado formación específica en el ámbito corporativo y de gestión sobre covid-19 y sus riesgos, implementado protocolos de protección para empleados e invitados e incluyendo acceso a EPIs y equipamiento adecuados; además de una exhaustiva adaptación de los espacios de trabajo y tránsito de personas, se han tomado todas las medidas para distanciamiento social y reforzado la limpieza y desinfección diaria de los centros, así como diseñado todo un protocolo de recomendaciones de higiene y salud para los usuarios.

Además, VIA Outlets permanece atenta a las indicaciones de las autoridades sanitarias de cada región y realizará las adaptaciones pertinentes que puedan ser necesarias para garantizar un entorno seguro y saludable para el turismo y las compras.

Certificado Safer Shopping

Nuno Oliveira, director regional de VIA Outlets para la Península Ibérica, ha comentado: "La salud de las personas es nuestra prioridad, y por eso confiamos en la solvencia de líderes mundiales en acreditación como Bureau Veritas. Más que una adaptación a la nueva normalidad, hemos dado un paso adelante diseñando un protocolo para destinos de compras que sentará las bases de una experiencia segura y de confianza en espacios outlet premium para locales y turistas; esperamos que el mensaje cale y contribuya a una recuperación más rápida del sector".

Karolina Lachi-Kolarova, directora de Certificación de Bureau Veritas, ha añadido: "Esta es la última demostración de cómo nuestra solución Reinicia tu Negocio está apoyando a las organizaciones en la búsqueda de un regreso seguro al trabajo tras la crisis del coronavirus. Trabajando en asociación con el equipo de VIA Outlets, hemos evaluado de forma independiente los procedimientos de gestión y la implementación efectiva a nivel local, brindando seguridad al personal, clientes y operadores, con certificados de garantía individuales para cada espacio comercial y trazabilidad completa gracias a nuestra nueva plataforma en línea".