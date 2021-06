Sevilla se sitúa como la segunda ciudad de España más barata para organizar una boda

Tras un año de pandemia el que no tenga, al menos, un fin de semana en el que no se le junten dos bodas es que no tiene amigos o bien prefiere utilizar el dinero de su cubierto en otros menesteres veraniegos alegando alguna típica excusa.

La capital hispalense es una ciudad apasionante que reúne todos los requisitos para llevar a cabo una ceremonia que se recuerde por siempre. Por ello, según el portal profesional prontopro.es y la web de bodas Zankyou Weddings, Sevilla se posiciona como la segunda ciudad más barata para organizar este tipo de enlaces amorosos con un coste promedio de 11.000 euros para un total de 60 invitados, un 10% menos que la media nacional.

8 de cada 10 parejas siguen adelante con sus planes de futuro por lo que este sector verá un aumento de sus beneficios sobre todo en los meses estivales en los que se llevarán a cabo el 43% de las ceremonias, el 31% entre septiembre y noviembre.

A falta de Semana Santa, Feria y Corpus, la ciudad de la Giralda será la que más enlaces vea solo por detrás de Gran Canaria (10.600 euros) y seguida por Murcia en tercera posición con una media de 11.600 euros. Por contra, Bilbao (14.600 euros) se sitúa a la cola de la lista como la ciudad más cara para casarse seguida de Madrid y Barcelona con un promedio de 13.500 y 13.000 respectivamente.

Bodas con todo lujo de detalles

Según los portales especialistas anteriormente mencionados, las bodas de este 2021 contarán con todo lujo de detalles. Tras un año en el que la alegría ha pasado a segundo plano, una celebración de este tipo se antoja indispensable para empezar a disfrutar de la vida.

En cuanto a los servicios más demandados, el principal es el de floristería, que abarca un 31% de las solicitudes y en segundo lugar, los servicios de wedding planer agrupan el 27%. Por contra, tan solo un 3% de las mismas han sido los dj, debido a la ausencia de barras libres en las bodas actuales, seguidos por el catering, con un 4% de demanda.

Debido a las restricciones las bodas que se están llevando a cabo son de carácter más íntimo y los ambientes al aire libre han ganado mucho protagonismo debido, entre otros aspectos, a las medidas en cuanto al aforo, siendo la playa el lugar preferido e idílico para las parejas.