Diego Galindo: "Dustin y Demogorgon son mis fetiches de 'Stranger Things' y los más difíciles de dibujar"

La historia de Diego Galindo es la de muchos que no se detienen hasta que consiguen su objetivo. Natural de Sevilla (1978), vivió su infancia en Barcelona, donde ya tenía claro que quería dedicarse al cómic e insistía a su familia en que lo apuntaran a una escuela para ello. A su regreso a San José de la Rinconada con 14 años, la pintura y el dibujo siguieron siendo su obsesión, y reconoce que los cómics de Spiderman, "a los que recurría constantemente", Hulk y The New Warriors marcaron su niñez. La persistencia, y un prolijo camino por el mundo del arte, le hizo finalmente dedicarse a ello y, desde hace una década, trabaja para las editoriales más reconocidas del sector en Estados Unidos desde su estudio en Tomares. Lo último y lo que le ha consolidado, ser el dibujante del cómic distribuido a nivel internacional de la popular serie Stranger Things.

Licenciado en Bellas Artes, se dedicó a la pintura durante gran parte de su trayectoria. Realizó exposiciones individuales de gran calado en galerías como la de Carmen Carmona o en la Facultad de Bellas Artes, entre otras colectivas, donde mostró su manejo del arte contemporáneo en torno al concepto de la identidad. La carrera de pintor quedó a un lado cuando consiguió un puesto como profesor interino en la propia Universidad, pero al año y en plena crisis acabó su interinidad teniendo que replantearse su método o forma de vida. "Me llevé toda la vida intentando hacer lo que se suponía que tenía que hacer y, cambié, aposté por intentar dedicarme a lo que siempre quise hacer o dedicarme, el cómic", recuerda Diego Galindo de sus inicios en esto del tebeo.

Admirador de dibujantes como Alex Ross o Mike Mignola, tiene entre sus referentes a seguir a Stuart Immonen o Adam Hughes. Fue un buen amigo y profesional del cómic, Roger Bonet, quien le asesoró y pronto comenzó a promocionarse entre las editoriales. No mucho más tarde, consiguió publicar su primera portada y su primer cómic al otro lado del Atlántico de la mano de Juan Torres con la editorial Amigo Cómic, bajo el título Bribones (2015). "Una miniserie de cuatro números con un ritmo americano que resultó ser una experiencia muy especial que me hizo plantearme aún más en serio esto de dedicarme al cómic".

El salto a 'Stranger Things'

A partir de entonces, todo fue progresión. "Fui saltando de editorial en editorial para las que realicé portadas e interiores de títulos como El ejército de las tinieblas o Xena, la princesa guerrera. Después de unos cinco años trabajando, mi representante, Luis Aramburu, comenzó a buscar contratos mejores con mejores editoriales hasta que llegó Stranger Things. Yo ya era fan de la serie antes de pintarla y, tras una década de trabajo en Estados Unidos, me ha dado la oportunidad de publicar en España. Primero fue Bribones, pero con Stranger Things: Dungeons & dragons todo se ha magnificado. Su difusión ha sido a nivel internacional (EEUU, Europa, Rusia, Australia...), está en todas partes".

La edición en español de este primer episodio, que se divide en cuatro números de 20 páginas cada uno, lleva además la portada ilustrada por Galindo. Una oportunidad que Norma Editorial le ha dado, un sello que ha vuelto a confiar en el sevillano para la segunda miniserie que saldrá publicada en septiembre, Stranger Things: Tomb of Ybwen.

Desde que es el dibujante del cómic de la prestigiosa serie de la plataforma Netflix, no para de recibir aplausos, aunque el dibujante lo tiene claro: "Entre fama y fortuna, prefiero fortuna. Mi familia, por fin, ha visto la importancia de lo que hago y a nivel profesional ha sido un impulso fuerte, pero toco tierra y sigo con otros proyectos como Alien samurai dino Warriors".

En septiembre, saldrá a la luz la segunda miniserie 'Stranger Things: Tomb of Ybwen'

Durante el proceso de creación del cómic de Stranger Things –para el que invirtió unos cinco meses por cada miniserie– afirma haberse sentido "muy cómodo" y haber tenido el privilegio de dibujar a dos de sus "fetiches": "Dustin y Demogorgon son mis fetiches de Stranger Things y los más difíciles de dibujar".

Librerías sevillanas especializadas en el sector, como Banana Cómics o Edición Limitada, acogieron las presentaciones de este trabajo de Galindo. Una tarea que le ha reportado muchas alegrías "y que ha sido el mejor regalo que me han hecho hasta el momento". "Mucha gente me ha descubierto. Me recuerda a mi etapa de pintor, cuando me felicitaban o alguna exposición llegaba a salir en los medios".

Pero el verdadero proyecto del que se siente especialmente orgulloso Diego Galindo aún está por desarrollarse. Se trata de la creación de su propio cómic personal, un tebeo creado por el mismo que, poco a poco, trabaja y que espera que algún día vea la luz.