La iniciativa de ‘The Wedding Scent’ recibe el premio AJE Sevilla 2023

La firma sevillana Weddings With Love han revolucionado el mundo de las bodas con su última iniciativa empresarial, The Wedding Scent. Se trata de la primera marca de aromatización de bodas creada en Andalucía y promete convertirse en tendencia nupcial este año. Gracias a este servicio pionero, las parejas podrán personalizar su gran día con un aroma específico que les transporte a momentos y sensaciones únicas.

La creatividad y el emprendimiento son características que definen a las fundadoras de Weddings With Love, quienes han recibido el premio AJE Sevilla 2023 a la Mejor Iniciativa Emprendedora de la provincia gracias a su innovador proyecto. Con esta nueva apuesta, estas empresarias especializadas en bodas de lujo experiencial continúan aportando su toque distintivo al sector nupcial.

No es la primera vez que Weddings With Love destaca en el mundo del emprendimiento. Además de The Wedding Scent, también han creado la WWL Academy, una academia con plataforma digital para wedding planners con la que forman a más de 600 futuros organizadores de bodas en España cada año. Y, por supuesto, su exitoso Libro y agenda para organizar una boda, el cual ya va por su tercera edición. Estas jóvenes empresarias demuestran que el emprendimiento y la creatividad pueden llevar a cabo proyectos exitosos y revolucionarios en el sector nupcial.

El mundo de las bodas sigue evolucionando y en 2023 llega una nueva tendencia que promete convertirse en un must have en todas las celebraciones: la aromatización de bodas. Gracias a la marca sevillana The Wedding Scent, las parejas podrán personalizar su gran día con un aroma específico que les transporte a momentos y sensaciones únicas, convirtiendo la experiencia olfativa en un recuerdo memorable para todos los asistentes.

Las fundadoras de Weddings With Love, Patricia y Lidia, se han convertido en pioneras al incorporar la aromatización de bodas en sus servicios en 2021, dentro de su experiencia de lujo en la organización de enlaces. Ahora, dos años después, este servicio se ha consolidado como el servicio esencial por excelencia de las bodas en 2023.

La aromatización de bodas es la nueva tendencia en el mundo de las bodas. Y es que no se trata solo de una experiencia visual, sino también olfativa. Por eso, las organizadoras de bodas de lujo experiencial y emprendedoras sevillanas, Weddings With Love, han creado la marca The Wedding Scent. La marca se ha convertido en la primera en ofrecer un servicio de aromatización de boda. En su página web, www.theweddingscent.es, la marca ofrece a las parejas la posibilidad de elegir entre 8 variedades de aromas para su boda.

Además, el equipo de Weddings With Love ofrece un servicio 360º que incluye el asesoramiento de un profesional experto en aromatización, así como la posibilidad de contar con dos expertos en aromatización el día de la boda. Pero la experiencia no termina en la boda, ya que The Wedding Scent ofrece también la posibilidad de obsequiar a los invitados con diferentes productos de aromatización, como ambientadores sólidos, velas, difusores, scent spray o packs de productos, para que puedan llevarse un trozo del gran día a casa.Asimismo, los packs de productos están diseñados para proporcionar la experiencia de aromatización perfecta en cada boda, y se adaptan a las necesidades de cada pareja. La marca, consciente de la importancia de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, ha creado packs compuestos por productos veganos y sostenibles, producidos artesanalmente en nuestro país.