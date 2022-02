Transforma tu Apple Watch en un nuevo complemento con Aristocrazy

Del mismo modo que la colección de charms, colgantes, pendientes y pulseras totalmente combinables del universo Mix and Match by Aristocrazy te animan a desarrollar tu creatividad y diseñar tú misma multitud de looks distintos, de acuerdo con los deseos, dinámicas, motivaciones y metas que te inspiren cada día, la nueva colección de correas de Aristocrazy, compatibles con tu Apple Watch favorito, te permitirán vestir tu apuesta hipertecnológica y convertirla en un complemento fresco, elegante y divertido según tu voluntad.

Convencida de que la practicidad no implica aburrimiento, la firma te ofrece cinco posibilidades llenas de color y personalidad dispuestas a llevar a otro nivel el minimalista aspecto de tu reloj inteligente y convertirlo en una auténtica joya capaz de añadir exotismo, trascendencia y diversión a todos tus looks.

En este modelo, el cuero se pinta con coloridas y encantadoras franjas de diferentes tonalidades, cuya combinación recuerda a una piel tostada que tras el verano regresa a la oficina con favorecedoras y divertidas pulseras de colores. Un look fresco pero discreto, que te remitirá a los mejores momentos de los días más calurosos y relajados del año.

El textil tradicional africano es el reflejo de una cultura trascendental, antigua, y rica. En esta ocasión es el nailon el que se viste con tonos que beben de sus símbolos, colores y formas y penetran en un mundo de sensaciones y conocimientos ancestrales de gran valor cultural y antropológico. Sin embargo, en manos de Aristocrazy, todo el peso de la tradición se transforma en un halo absolutamente divertida, funcional y resistente que convertirá tu reloj en una auténtica pieza de moda.

En este diseño, el cuero se engalana con un exótico estampado de cocodrilo, engamado en un vibrante pero sutil verde manzana, que nos recuerda que la elegancia es un estado mental que no siempre encaja en lo convencional: la locura exquisita siempre es bienvenida, especialmente si se sabe combinar, como hace Aristocrazy, con la tecnología más puntera del momento.