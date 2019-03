Cuando el triunfo deportivo llega con la igualdad de género

"Hay que fomentar un deporte con más mujeres porque es más igualitario y eso siempre es positivo", así habla Jennifer Pareja, ex jugadora de waterpolo y capitana de la Selección Española de Waterpolo, cuando le preguntan sobre la igualdad de género en el deporte. Ella, junto a María Pujol, triatleta profesional, y Elisa Aguilar, ex jugadora de baloncesto y actual directora de las Competiciones FEB, han sido las protagonistas de la mesa redonda El deporte gana con la igualdad.

Enmarcada en la Semana de la Igualdad, de la iniciativa #Actuemos y del programa Wengage de CaixaBank, esta mesa redonda se plantea como una iniciativa a través de que dar visibilidad a la diversidad y la igualdad de género. Aunque ésta no es la única propuesta dentro de la iniciativa #Actuemos, ya que hasta el próximo 9 de marzo, las charlas y debates se suceden para reforzar el rol de la mujer en la empresa y en la sociedad.

La visión de tres deportistas de élite

"En CaixaBank existe un fuerte compromiso respecto a esta realidad, promoviendo proyectos, acciones y programas que impulsan la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad", afirmó María Jesús Catalá, directora territorial de CaixaBank en Andalucía. En esta línea y bajo el lema #Actuemos, la entidad financiera pone en marcha la Semana de la Igualdad con una agenda de actos para promover el debate en torno a la diversidad y la igualdad de género. En la jornada de este lunes, las deportistas élite María Pujol, Elisa Aguilar y Jennifer Pareja dieron su visión del papel de la mujer en el deporte.

Comienzos difíciles y con barreras

Las tres deportistas dieron fe de que el deporte es su estilo de vida y el que ha conformado sus personalidades. Tenían claro que éste iba a ser el motor de sus vidas pero no lo tuvieron fácil desde el principio. Elisa Aguilar, ganadora una medalla de oro en el Europeo de Francia 2013, cuenta que su pasión primigenia era el fútbol.

"En casa mis hermanos eran muy futboleros y me contagiaron esa pasión. Empecé a practicarlo en el colegio pero siempre jugábamos contra chicos; se nos hacía difícil pasar del medio campo", comenta la ex jugadora de baloncesto. De ahí que su madre la invitara a declinarse por otro deporte algo más accesible. Y se decantó por el baloncesto, donde ha cosechado multitud de éxitos. Jennifer Pareja, por su parte, empezó con la natación pero se terminó enamorando del waterpolo, un deporte que, según su padre, "era para chicos". Pero tenía tan clara su vocación que montó su propio equipo en Olot (Gerona), su pueblo natal.

María Pujol, por su parte, asegura que en el ciclismo, una de las pruebas que conforman el triatlon, ha escuchado de todo. "Recuerdo que al principio, cuando iba en el pelotón con todos los hombres, muchos me decían que habían aguantado el tirón porque yo estaba en la prueba", asegura.

Poca visibilidad en los medios y escasa inversión económica

Aunque el deporte femenino cada vez cosechas más éxitos, es cierto que no tiene los privilegios del masculino. O al menos así lo ven las tres deportistas, que creen que, a pesar de todo, se ha avanzado mucho. "El deporte femenino está dando muchas satisfacciones pero al final sólo aparece en los medios de cara a las Olimpiadas", afirma Elisa Aguilar.

Aunque la ex jugadora de baloncesto considera que la apuesta por el deporte femenino no debe excluir al masculino. "La suma de ambos es buena y no hay que dejar de lado a ninguno, sólo hay que apoyar más al deporte femenino. No sólo cuando se gana, porque no siempre se gana", sentencia. Pero las tres son muy optimistas porque "vamos en el camino correcto, aunque la velocidad no es la que queremos".

La aparición de referentes deportivos

Cuando se les pregunta por sus referentes deportivos, las tres lo tienen claro: son hombres. O al menos lo eran cuando empezaron. La escasa participación de las mujeres en el deporte y su menor visibilidad obligó que muchas deportistas quisieran seguir el ejemplo de los hombres.

"En realidad mi referente siempre ha sido mi madre. Ella fue la primera mujer que corrió la Maratón de Sevilla hace 35 años y a mí me ha servido de ejemplo. Su forma de acceder a la información -a través de un folleto-, cómo se preparó para la prueba y cómo compaginó el deporte con su trabajo y tres hijos ha sido mi fuente de inspiración", comenta María Pujol.

Mayor participación femenina y apuesta por el respeto

Si en algo están de acuerdo las tres deportistas es que la participación de la mujer en el deporte debe ser mayor y a todos los niveles. "Tiene que haber más deportistas, más árbitras, más directivas, más periodistas deportivas... sólo así se logrará una igualdad real", asegura Elisa Aguilar. Para la ex jugadora de baloncesto es primordial "promover el deporte a todos los niveles y que, por ejemplo, niños y niñas lo practiquen juntos para tener un aprendizaje conjunto".

