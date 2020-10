World Press Photo 2020 inaugura su exposición en España en la Fundación Cajasol

Un año más, la Fundación Cajasol es elegida el primer destino en España para presentar la exposición World Press Photo 2020, que acoge los mejores trabajos de fotoperiodismo del pasado año. Un total de 143 fotografías de 44 fotógrafos premiados, que podrá visitarse desde el 9 al 31 de octubre, de lunes a sábados, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

Este viernes se ha celebrado una visita a la muestra, para inaugurar oficialmente la misma, con el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el comisario de la muestra, Juan Carlos Sánchez de Lamadrid, y el jefe de fotografía de Diario de Sevilla y tercer premio en la categoría de Naturaleza, Antonio Pizarro.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha explicado que "es un honor volver a presentar, un año más, esta exposición de tanta relevancia internacional que sitúa a Sevilla como la primera ciudad española en acoger la prestigiosa muestra de las fotografías de prensa premiadas en el certamen World Press Photo del 2020". El presidente ha explicado que "para la Fundación Cajasol, es un privilegio hacer posible este hito en nuestra ciudad y contribuir de esta forma a dotar de contenidos culturales de calidad a nuestra industria turística y de ocio en un momento tan crítico para la economía y para este sector en particular. Además, en esta ocasión, siendo uno de los premiados un andaluz y sevillano", puntualizó Pulido. Por último, el presidente ha querido destacar que la Fundación Cajasol está abierta en estos momentos difíciles, está abierta a la cultura, y a traer el máximo de normalidad, siempre con seguridad y responsabilidad, a nuestras vidas.

Antonio Pizarro, tercer premio en la categoría de Naturaleza

Durante la inauguración de la muestra, Antonio Pizarro, fotógrafo y tercer premio en la categoría de naturaleza, ha explicado qué significa para un fotógrafo de prensa, este reconocimiento: "Es más que una ilusión, es una meta conseguida tras una carrera de años. Nunca puedes llegar a imaginar que un premio como éste, te lo puedan dar a ti y en una ciudad como Sevilla".

Sobre la fotografía con la que ha recibido este premio, en la que se puede ver una pareja de linces ibéricos, el propio autor ha explicado que "está tomada en un coto de caza de Aznalcázar, y se intuye que el animal lleva una presa y, al escuchar disparos, salta justo en ese momento. Es muy importante destacar que no hay presencia humana, está tomada con una barrera de infrarrojos, en la que la presencia humana no se encuentra en ningún momento y los animales no son asustados. Para tomar esta imagen se necesitaron muchos meses, incluso años. Utilicé una técnica que es el fototrampeo, colando cámaras en el monte para observar el paso y el comportamiento de los animales. El estudio de esas cámaras es lo que te permite, después, fotografiar eso. Es un trabajo de largo recorrido y de mucho estudio de la especie".

Por último, ha explicado que esta fotografía es "un aliento, es esperanza. Se trata de ver algo diferente en una exposición que está marcada por la tragedia y los conflictos bélicos, y aquí podemos ver naturaleza, verde… es un homenaje a la vida", explicó Pizarro.

World Press Photo 2020

En la 63 edición del concurso WPP se han presentado 73.996 fotografías de 4.282 fotógrafos. Hay 44 ganadores en sus distintas categorías de 24 países. Entre todos ellos hay tres españoles. Ramón Espinosa, tercer premio en la categoría de Deportes. Antonio Pizarro, tercer premio en la categoría de Naturaleza, y Ricardo García Vilanova, tercer premio en la categoría de Noticias Generales.

La fotografía ganadora de World Press Photo del año ha recaído en el fotógrafo japonés Yasuyoshi Chiba. Muestra a un joven, iluminado por teléfonos móviles recitando poesía de protesta contra el gobierno. El año pasado WPP introdujo una nueva categoría: World Press Photo Story of the Year. Este año ha premiado, Kho, Génesis de una revuelta, que cuenta el profundo malestar de los jóvenes argelinos y fue realizada por el fotógrafo Romain Laurendau en Algeria.