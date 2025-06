Amplían la fecha de The Champions Burger en Sevilla: horario y participantes sevillanos

The Champions Burger, el concurso nacional con el que se trata de dar con la mejor hamburguesa de España, aterrizaba el pasado 12 de junio en la ciudad de Sevilla para dar a conocer a los sevillanos y sevillanas cuáles son aquellas preparaciones que compiten por hacerse con el primer puesto.

Inicialmente, la organización del certamen anunció que estarían presentes en el estadio de fútbol Ramón Sánchez Pizjuán hasta el 22 de junio. Sin embargo, debido a la afluencia de público que ha recibido el campo han decidido ampliar esta fecha hasta el próximo 6 de julio.

Horario y cómo acceder

El acceso al estadio deportivo para poder conocer de cerca cuáles son las hamburguesas que compiten en The Champions Burger es completamente gratuito hasta completar aforo. Para ello no es necesario realizar reserva previa, bastará con esperar la cola si la hubiera. El horario para poder entrar al evento es, de lunes a jueves, de 18:00 a 24:00 horas, y el viernes, sábado y domingo, desde las 12:00 y hasta las 24:00 horas.

En el interior del recinto el visitante no solo verá los foodtracks de cada una de las hamburgueserías que participan en el concurso, sino que también podrán disfrutar de espacios donde hay aperitivos y postres con la intención de satisfacer los gustos de todas las personas que pasen por el estadio hasta el 6 de julio.

Para realizar el pago de las hamburguesas será necesario hacerlo con tarjeta de crédito o, si no se dispone de ella, cambiar el dinero efectivo por una tarjeta de recarga que se puede adquirir allí mismo, en el autobús negro que hay en la entrada del recinto. La tarjeta tiene una fianza de un euro que se podrá recuperar junto con el dinero no gastado. En caso de que se quiera gestionar la devolución del dinero sobrante, se deberá regresar a esa misma zona y realizar la devolución allí. Este proceso solo es posible mientras el evento esté en curso y se debe hacer personalmente.

Participantes

La edición sevillana de The Champions Burger está centrada en la ruta smash, esto es, las hamburguesas que se hacen aplastando la carne en la plancha de manera que queda más fina y crujiente, con una textura y unos sabores algo diferentes respecto a las burgers tradicionales.

En el interior del estadio deportivo Ramón Sánchez Pizjuán se podrán encontrar un total de 24 restaurantes de diferentes lugares de España que darán a conocer su hamburguesa especial con la intención de alzarse con el puesto ganador en el concurso. De todos los participantes hay dos de ellos que provienen, directamente, de Sevilla. Se trata de Street Food Burger y de Djanco, dos hamburguesería de renombre en la ciudad que ya se han hecho con varios premios y reconocimientos anteriormente.

En esta ocasión, Street Food Burger compite con su elaboración 'La Colorá', elaborada a base de pan brioche de oro rojo, smash burger, chicharrones caramelizados al estilo andaluz, queso ahumado, salsa palaciega, crispy onions y alioli casero ahumado.

Djanco ha querido competir en esta edición con su burger 'La nueva y la ex', dos hamburguesas que se pueden tomar a la vez. La nueva está hecha con doble patty de vaca, crujiente de cebolla, mayo de la suegra Mari y cheddar, mientras que la ex está elaborada a base de doble patty de vaca, crema de queso camembert, bacon de mi ex y cheddar.