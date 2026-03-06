Anulada la marca 'La Mafia se sienta a la mesa' por aludir a una organización criminal italiana

Imagen de archivo de uno de los restaurantes de 'La Mafia se sienta a la mesa'

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha anulado la marca 'La Mafia se sienta a la mesa', al determinar que la denominación elegida por esta cadena de restauración, que hace referencia directa a la organización criminal italiana, resulta contraria al orden público y "a las buenas costumbres". La resolución afecta a una enseña que opera desde el año 2000 en el territorio español.

Esta decisión, adelantada por el diario 'Expansión', se produce ocho años después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ordenase la nulidad de dicha marca por razones idénticas, al considerar que la alusión a una organización criminal resulta incompatible con los valores fundamentales de la Unión Europea. Se trata de una histórica reivindicación de las autoridades italianas, que han manifestado reiteradamente el daño que esta denominación causa en la imagen de Italia y de su gastronomía.

A pesar de la sentencia dictada por el tribunal europeo en 2018, la marca de la cadena zaragozana ha seguido activa en España. Incluso llegó a patrocinar al Casademont Zaragoza, el club de baloncesto de la ciudad, lo que motivó una nueva intervención del embajador italiano ante las autoridades españolas.

La empresa anuncia recurso contra la resolución

En un comunicado difundido este jueves, la empresa ha anunciado que va a recurrir la anulación de la marca. La compañía ha recordado que esta denominación ha sido registrada y renovada "en distintas ocasiones por la propia OEPM a lo largo de más de dos décadas", lo que constituye un argumento central de su defensa.

La empresa admite que lleva "más de un año analizando la situación, incluyendo la posible definición de un nuevo nombre que permita reforzar su posicionamiento a largo plazo". Durante este proceso de análisis y los trámites judiciales que se avecinan, la compañía ha asegurado que los restaurantes continuarán operando con total normalidad bajo la actual denominación.