La 'boutique' de la fruta

"Quiero dar respuesta a todas las personas que buscan, pero no encuentran, fruta y verdura seleccionada, fruta y verdura con sabor". Con ese objetivo lanza la sevillana María Rámila su nuevo proyecto: Frutique. Un nombre que une los dos conceptos que vertebran este recién nacida empresa: fruta y boutique. Es decir, venta de productos selectos. Algo para lo que se apoya en su familia, puesto que se remonta a su niñez: "Mi pasión por la fruta y la verdura se remonta a mi infancia, cuando la compraba con mi madre en la frutería del barrio". El destino también quiso que uniera su vida con un profesional del sector hortofrutícola, de quien asegura que ha aprendido las calidades, calibres, procedencias y formatos de los productos que vende online.

Esto último es destacable, puesto que Frutique es una de las miles de empresas que han nacido durante la pandemia. La llegada del coronavirus, hace casi un año, ha cambiado los hábitos de la población y abierto nuevos caminos para emprender, principalmente en el terreno de lo virtual. "He estado 14 años en el departamento de comunicación y marketing de una distribuidora farmacéutica, que se fusionó y me reubicó en un puesto administrativo donde me aburría y no era feliz", cuenta María, que en pleno confinamiento da el paso de emprender. "Muchos me tomaron por loca, normal, pero la idea ya me rondaba la cabeza desde hacía un año".

La variedad que ofrece su tienda virtual supera los 150 productos, que van desde los clásicos tomates, plátanos o pimientos hasta los exóticos tamarindos o los tropicales papayones. "La clave siempre ha estado en hacer una cuidada selección del género, y tanto en mi andadura profesional, como en nuestro entorno, hemos detectado la dificultad de muchas familias de no encontrar fruta y verdura que sabe", tal y como afirma su fundadora, que también es su primera clienta: "Necesito la fruta y la verdura en mi día a día, pero no me sirve cualquiera".

Además de selectos productos, Frutique vende salud. Cuentan con un equipo de colaboradores sanitarios entre los que se encuentran un nutricionista, una ginecóloga, un entrenador personal, una odontóloga y una farmacéutica. Su cometido es ofrecer consejos saludables a la comunidad Frutique, al tiempo que resuelven sus dudas a través de la redes sociales y ayudan a concienciar a la población de que comer fruta y verdura es saludable. Algo que también quieren trasladar al mundo de la empresa.

Este servicio consiste en dos opciones: o bien es la empresa la que surte de fruta a sus trabajadores en la oficina, o cede un espacio donde sus trabajadores pueden recibir sus pedidos, y al finalizar la jornada, se van a casa con la compra ya hecha, ayudando a la conciliación familiar. También se pueden hacer regalos saludables a través de su web. "Están teniendo mucho éxito, pues hay personas que prefieren regalar fruta premium antes que un ramo de flores o un buen vino", cuenta María.