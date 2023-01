La descarnada despedida de Manuel Carrasco a Elena Huelva en una canción

Manuel Carrasco ha dedicado una canción a su amiga fallecida, la sevillana Elena Huelva, en un vídeo que ha compartido por redes sociales y que se ha expandido como la pólvora. Con su voz descarnada y una melodía llena de sentimiento, recuerda lo importante que ella fue para él y lo que aprendió de la joven.

"No lo hice por mí y en tu dolor fue mi rescate. La vida mostró dos caras en su escaparate. Me enseñaste el alma. Se abrieron mis ojos. De tus emociones aprendí", arranca entonando el artista en una canción que suena tan solo con su voz y a golpe de guitarra. "No lo hice por mí, pero fuiste tú quien me hizo entender cuando tu vida se escapaba. Puede suceder, toda una lección de un ángel que el cielo se ganó", prosigue

"Si tú supieras, sin tú saberlo. Fuiste la vela de mi velero. Que el viento sople, llegue hasta el cielo. Te doy las gracias con el son de esta canción. Si tú supieras, sin tú saberlo. Yo que a veces soy tan inconsciente me avergüenzo. El tiempo que pierdo en la desgana y el lamento", dice la otra parte de la letra de esta preciosa canción.

Una gran relación de amistad

El artista isleño atesoró una relación muy especial y cercana con Elena, algo que era mutuo, y se notaba el gran cariño que se tenían. Recientemente, durante las Navidades, Manuel Carrasco fue con su familia a visitarla a su casa para darle todo el apoyo que Elena tanto agradecía.

Uno de los momentos más icónicos que llenó de emoción a la joven y que ya quedará para siempre en la memoria todos y especialmente de Manuel, fue cuando le dedicó en un concierto suyo, su canción “Mujer de las mil batallas”, donde se encontraba la sevillana y fue levantada y ovacionada por todo el público mientras cantaban la canción, claramente dedicada a aquellas mujeres valientes y luchadoras como lo fue ella.