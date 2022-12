Una cerveza o una cachimba gratis para los que tengan décimos no premiados

Con la campaña Este año te toca, o te toca el grupo hostelero La Vespa obsequiará de esta forma a los clientes que acudan los próximos días 22 y 23 de diciembre con cualquier boleto no premiado de la lotería navideña. Una iniciativa que comparten con Boho Lounge, que regala una cachimba a quien presente un billete no premiado de la Lotería de Navidad.

Es decir, si los niños de San Ildefonso no cantan tu número este año, no está todo perdido, no tires tu cupón, pues si te acercas a la Vespa Bermejales, ubicada en la Avenida de Alemania esquina Paseo de Europa, los próximos días jueves 22 y viernes 23 de diciembre y entregas cualquier décimo original de la lotería de Navidad de 2022 no premiado, te regalan una cerveza o refresco con una tapa degustación. Esta oferta, válida por un décimo por persona y día, se podrá canjear durante esos dos días en horario de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 23:00.

Boho Lounge, por su parte, situado en la calle Administrador Gutierrez Anaya, junto al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), publica en sus redes sociales la promoción: "Ven a Bohö con tu décimo no premiado y te invitamos a una cachimba. Podrás canjearlos Desde el jueves a las 16:00 hasta el viernes a las 19:00". Además, si se comparte dicha publicación, se entra en un sorteo de una cena en la hamburguesería Boho Grill para dos personas.