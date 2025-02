La chirigota sevillana de los Judas se 'vende' regular en el COAC 2025

La chirigota de Sevilla El beso más famoso después de Jenni Hermoso, cuartofinalista el año pasado con los froilanes de Ciego de tronos, dejó cierto regusto de decepción este lunes en la decimonovena sesión de preliminares del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC). Los Judas arrojan bastantes dudas sobre si cantarán en la próxima fase del Concurso, más si cabe con el buen nivel que está demostrando este año la modalidad a falta de tres sesiones para que finalicen las clasificatorias.

La propuesta empieza a lastrarse desde la presentación, en la que los golpes, como los ya manidos del palomo paterno de Jesús, se quedan en más intención que otra cosa. Con Jesucristo encarnado por el Waxi -uno de los integrantes del que fuera el grupo de Juan Carlos Aragón y autor de la música del pasodoble de la chirigota- cuentan la historia del Beso de Judas y se lamentan de la que les "han dado por 30 monedas", que juran que eran de "la vuelta del tabaco", y en cambio lo pronto que "se ha olvidado lo de Rafa Velázquez", el ex director de la comparsa de Martínez Ares, que se rumoreó que dejó el grupo por quedarse con dinero. Tampoco funcionan mucho los chistes con los nombres de los apóstoles y se queda a medias el del milagro "regulinchi" de Echenique, con desfile de un componente con discapacidad en la movilidad.

Waxi, como Jesucristo, en el centro. / Lourdes de Vicente

Letras dispares con una coqueta música de pasodoble. La primera, crítica generalizada a los políticos españoles, cayendo en el enésimo "ni izquierda ni derechas" de preliminares. Empiezan haciendo referencia a los tributos que se hacía a los romanos hace 2.000 años para denunciar que en la actualidad "la vida no ha cambiado (...) ellos viviendo una bacanal y tú harto de currar (...) seguimos siendo los mismo prostitutos, con la cabeza agachá y pagando un tributo". Rematan diciendo que pese "a la Gürtel y los ERE, no pasa nada: monárquicos, de izquierda, de derecha, todo el que tenga alguna duda, los políticos de España son los verdaderos y auténticos Judas".

Mucho mejor en intención y mensaje que en literatura el segundo, en el que recriminan a los hombres los típicos argumentos para desmarcarse de la generalización del machismo y el maltrato, como por ejemplo los "yo también tengo amigas, (...) tengo una hermana chica (...) nunca levanté la mano, yo no soy un asesino, no voy por ahí violando". Los mandan a callar y los invitan a poner "atención a la realidad" y a los "miedos" que sufren esas mujeres, como son los de volver sola a su casa, a salir, a bailar o a gustar, "porque la juzgan (...) la guarra es ella al final". Acaban sentenciando que el "feminismo no es por odio ni una moda", sino que es "para que no haya una sola que pase miedo porque algún hombre la mata y o la viola".

No logran levantar el pase en los cuplés, con el Waxi en escena otra vez, ya apresado. El primero, simpático, a la chirigota negacionista, gracias a la que irán a "vacunarse los primeros" para "no quedarse tontos como todos ellos". El segundo al actor Leonardo di Caprio y a su gusto por las mujeres jóvenes, a las que les hace el avioncito para que "se la coman".

El pase acaba de no venderse con un popurrí en el que cuentan pasajes de la Biblia, con las cuartetas a las sanaciones milagrosas con el componente con discapacidad en contra, para no perder la paga, y la de que "María Magdalena tiene muchos novios", a ritmo de Bad Bunny, como más destacadas. La horca parece más probable que los cuartos.