Mochakk ofrece un concierto de música electrónica en la Plaza de España de Sevilla este 17 de abril

La sevillana Plaza de España es uno de los escenarios más conocidos de la ciudad y también uno de los lugares favoritos para promotores cuando se trata de organizar conciertos. La promotora francesa Cercle y Volcan X.A. han organizado un concierto con el productor musical brasileño Mochakk con la Plaza de España como telón de fondo.

Tech-house en Sevilla

El show a las 19:30 horas del lunes 17 de abril y su gran protagonista es el joven brasileño Mochakk, uno de los productores de tech-house más en auge a día de hoy y que ya ha adelantado en sus redes sociales que el set en Sevilla "va a ser especial". El show contará también con la presencia de la también brasileña Bárbara Boeing, que será la encargada de comenzar el evento con su set.

Esse set vai ser especial dms — Mochakk (@MochakkMusic) April 17, 2023

Las 4.500 entradas para la actuación de Mochakk se agotaron apenas horas después de ponerse a la venta. Pero aquellos que quieran disfrutarla podrán hacerlo desde el ordenador o dispositivo móvil, porque será retransmitida en directo a través de las páginas de Facebook y Twitch de Cercle.

En busca de descubrir la cultura y el arte local

El show de Mochakk es el colocón final de un Cercle Moment, unas excursiones gestionadas por la promotora, con los que buscan "auténticas experiencias y descubrir la cultura local y su arte", según establecen desde su web.

La que ha tenido lugar en Andalucía ha recibido el nombre de 'All roads lead to Sevilla' ('Todos los caminos llevan a Sevilla'), aunque no todos los asistentes se encuentran entre los participantes de este evento.

Los participantes de esta excursión premium han formado parte de un evento que ha ido descubriendo Andalucía entre los días 14 y 16 de abril, centrándose especialmente en la localidad malagueña de Ronda y sus alrededores, para luego viajar a Sevilla donde se celebra el concierto.

En Andalucía este evento se promocionaba como una forma de "descubrir tesoros andaluces y conocer más de su rica cultura", contando además con actividades para amantes de la adrenalina, así como personas que buscaran disfrutar de la cocina tradicional y de un set de la mano del DJ Parra for Cuva.

El final de la experiencia en Andalucía es en Sevilla con el show de Mochakk, cuya entrada se encuentra incluida en el paquete de la excursión, además de poder acceder al backstage.