Existen cuatro formas de descongelar la comida y hacerlo a temperatura ambiente no es una de ellas. Así lo ha recordado en sus redes sociales la profesional en seguridad y calidad alimentaria, Gemma del Caño. Pero, ¿Cuáles son los efectos adversos?

La razón por la que no es seguro descongelar un producto a temperatura ambiente es porque en estas circunstancias, las bacterias que producen patologías alimenticias se desarrollan con facilidad.

"NO SE DESCONGELA A TEMPERATURA AMBIENTE. La mejor opción es el microondas. Parad cada poco para ir cambiando de posición de dentro a fuera y que no se cueza. Si no os gusta, vale con agua fría, sin sacar del envase y sin agua estancada. Pero se gasta mucho agua innecesariamente!", este es el aviso de seguridad alimentaria con el que Gemma del Caño ha revolucionado las redes sociales.

De hecho, la Secretaría de Calidad de Vida Dirección de Seguridad e Higiene Alimentaria en su página web da las siguientes recomendaciones a la hora de descongelar comida:

Las 4 Formas Seguras de Descongelar Alimentos

1. MicroondasEs la forma más rápida de hacerlo, aunque hay que tener cuidado ya que los bordes del alimento se pueden descongelar dejando el resto del alimento congelado. Para ello se recomienda rotar el producto según van pasando los minutos de descongelación.

2. Como parte del proceso de cocinarComidas congeladas se pueden descongelar durante el proceso de cocción. Este sería el ejemplo de vegetales congelados y carnes molidas.

3. FrigoríficoEs un método sencillo pero lento. Tan solo hay que dejar que el alimento se descongele dentro del frigorífico. Una de las ventajas es que una vez descongelado, se puede dejar un par de días en frío sin necesidad de consumir inmediatamente. Por otro lado, desde la perspectiva de la seguridad de los alimentos, este método es el más seguro.

4. Agua FríaEste método es rápido, pero es importante limitarlo a no más de dos horas con una temperatura máxima del agua de 24 ºC. Para descongelar el producto de forma adecuada se debe sumergir la bolsa precintada con el alimento en agua fría cambiando el agua cada 30 minutos para que se mantenga en la temperatura correcta.