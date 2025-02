Descubrir Sevilla a lomos de caballos que están viviendo una segunda oportunidad

"Soy un enamorado de los caballos y quería rescatar a los que no podrían tener una segunda oportunidad". Esta declaración de intenciones, tan simple y tan compleja, explica la razón de ser del centro de hípica Orillas del Guadalquivir. Al frente está Manuel Mesa, quien, desde hace tres años, combina su profesión como diseñador gráfico y rotulista con un mundo totalmente diferente como es el equino. Aunque prefiere evitar la palabra "rescate", sí que explica que compra caballos que ya tienen una edad avanzada -17 o 18 años- para ofrecerles una nueva vida en semilibertad con vigilancia las 24 horas. Por ahora, se ha hecho con cuatro ejemplares con los que ofrece rutas guiadas para todos los públicos a través de paisajes únicos de toda la provincia. De Santiponce al mirador de Santa Brígida.

Confiesa con humildad que esta pasión no forma parte de una larga tradición familiar, que su entorno más cercano no pertenece al universo ecuestre y que nunca ha vivido rodeado de jinetes. Entre carreras, domas y competiciones. Sus inquietudes responden, más bien, al "amor por los animales" y a una necesidad casi innata de proveer a sus caballos de una nueva juventud.

"El proyecto inicial era rescatar a todos los caballos que pudiera, porque para mí no son meras herramientas", señala Mesa, pero posteriormente ideó un sistema que le permitiera también financiar el mantenimiento de los animales. "Son muy costosos" y necesitan "desparasitaciones cada dos meses, paja y pienso o revisiones anuales de la boca", por ejemplo. Con las rutas, los ejemplares -a los que se ha sumado una pequeña potra- "pueden pasear por el campo" y no "supone ningún tipo de perjuicio para ellos". De hecho, apostilla que, lejos de ser perjudicial, "es saludable" para los equinos. "No puedo montar una protectora, pero si puedo salvar la vida de tres caballos, pues bueno es", recalca.

El bienestar de los animales es una prioridad absoluta para el centro. De hecho, el promotor de la iniciativa pone en valor que cada caballo "es tratado con el máximo cuidado y respeto", tanto en su vida diaria como durante las actividades, "asegurando su felicidad y tranquilidad". Por ello, "quiero cambiar la imagen que tiene la gente sobre el trato que muchas veces se les da".

Un grupo hace una de las rutas que ofrece Orillas del Guadalquivir. / D. S.

Las rutas y las tarifas

En cuanto a las rutas, explica que hay de todo tipo. Desde las que no necesitan tener nociones de equitación hasta las que implican algunos conocimientos, porque la dificultad es un poco mayor. El más fácil es el recorrido por las ruinas de Itálica. Durante una hora "descubrimos el entorno de la ciudad, por donde presumiblemente también lo hicieron los emperadores y tropas romanas en su momento". Una visita que incluye transitar por la vía verde de Santiponce e incluso cruzas algunas de las calles de la localidad. El trayecto más complicado es el que sube hasta el mirador de Santa Brígida, uno de los skylines más impactantes de la ciudad.

También han diseñado una experiencia que va más allá de una ruta. Comienza con una clase de equitación privada en la que los asistentes descubrirán "las bases para montar a caballo" con profesores especializados. Sigue la actividad con un recorrido guiado y, después del paseo, ofrecen una comida "que refleja nuestra rica tradición culinaria". Como colofón, un espectáculo ecuestre con un jinete experto.

En cuanto a los precios, el paseo en pareja ronda los 40 euros y el grupal (máximo cinco personas) es de 35 euros. Todas las rutas se completan con audioguías en cuatro idiomas que ofrecen pinceladas sobre los lugares que se visitan, la historia de los caballos en Andalucía y curiosidades de las civilizaciones que pisaron la provincia antes que nosotros.