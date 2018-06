Todos los días, una cita diferente

"Nací un 19 de septiembre. Tengo menos vida que años, aunque he aprendido a vivir mi vida en #momentos. Creo en los sueños con planes de acción y en el camino que se avanza hacia atrás para volver a conectarte con lo que eres pero ya no recuerdas. Desde hace más de veinte años, ayudo desde la psicología y el coaching a las personas a encontrarse cuando se pierden, a creer cuando se sienten pequeñas, a soñar cuando olvidan la magia. Hoy te regalo 365 citas contigo". Así introduce la psicóloga Laura Chica su nueva publicación con Alienta Editorial, 365 citas contigo, un libro que este viernes presenta en la librería Caótica a las 20:00 (C/ José Gestoso, 8).

365 citas contigo es un libro con 365 citas inspiradoras –una por cada día del año– para recordar que no debemos olvidarnos de nosotros mismos, de esa mirada apreciativa al interior, para poder proyectar fuera con fuerza lo que se cuida hacia dentro. Tienen como objetivo reconectar al lector con su esencia, con su fuerza, buscando generar autoconfianza y seguridad personal, una mirada apreciativa a uno mismo.

"Es este un libro para todos los que necesitamos darnos cuenta de que estamos ahí, que necesitamos mirarnos con más amor, conocernos para aprender a confiar más en nosotros, sentirnos para vivirnos desde la verdad, desde la esencia, y, quizá lo más difícil: quitarnos las máscaras hacia dentro, desnudarnos para nosotros mismos y aprender a abrazar nuestras luces y nuestras sombras con amor, con respeto y sin juicios. Todo eso somos: luz y oscuridad, vivencias y recuerdos, personas y soledad, alegría y tristeza, sueños y caídas. Qué bonito sería aprender a aceptarnos como somos, a amarnos más y juzgarnos menos, a ser, simplemente ser… Pero se nos olvida", detalla la escritora en la sinopsis de la obra.

Una carrera para curar las emociones

Laura Chica es psicóloga y coach, consultora, conferenciante y formadora. Está especializada en recursos humanos, desarrollo del talento y psicología positiva e inteligencia emocional. Cuenta con más de diez años de experiencia en el ámbito de la formación, la selección y la consultoría para el desarrollo del talento.

Licenciada en Psicología por la Universidad de Málaga, experta en Criminología, máster en Sexología y terapia de parejas, MBA por Esesa y máster en Dirección de Recursos Humanos, trabaja formando y acompañando a personas desde 1996.

Es también autora de Palabras para encontrarte, ¿Quién eres tú? Descubre tu mayor tesoro: Tú mismo y coautora, con Francico Alcaide Hernández, de Tu futuro es Hoy: 40 claves para crear tu destino.

Lectura sin orden predeterminado

Hoy, presenta en Caótica esta obra, acompañada por Sonia Rodríguez Muriel, Alejandro Durán y Rosa Rodríguez del Tronco. Un manual que la autora recomienda leer de tres formas distintas: Cada día una página. En orden. Desde el principio. No tiene fechas. Las citas puede tenerlas consigo mismo cuando le apetezca, nadie marca el momento ni el día; Mantras. Cuando necesite palabras para sí mismo, coger fuerza, o reconectarse consigo, puede buscar alguno de los mantras del libro, leerlo, y cerrar los ojos mientras se lo dice varias veces. Cogen fuerza a medida que los visualiza y los repite para sí mismo; Abrir por donde toque. Quizá cada día el libro tiene algo que decirle. Abrir por la página que le salga en ese momento le dará un mensaje que le hará reflexionar en el momento en el que está.

Entre otras citas, a modo de guía espiritual, el lector puede hallar frases como: “Te enseñaron a pedir perdón, a decir gracias, y a no lastimar a nadie. Pero ¿te enseñaron a hacerlo hacia entro?”; “A veces, decir adiós, es otra forma de decir “me quiero”; “Los obstáculos sólo son pruebas del destino para probar tu grandeza”; “Quizá no te hace daño lo que pasa. Quizá te hace daño lo que esperabas que pasara y no ha pasado”; “Hasta los días malos tienen cosas buenas”; “Todos tenemos una historia que define quiénes somos hoy, pero sólo lo que te permites ser hoy determina quién serás mañana”.