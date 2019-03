Pintura reivindicativa de la mujer artista y madre, en la Galería Zunino

Girl Power es el título de la exposición de María Luisa Beneytez y Julio Serrano que acoge, hasta el 11 de abril, la Galería Zunino.

En esta muestra se presenta uno de los trabajos más íntimos y personales de María Luisa Beneytez, acompañada de su siempre amigo y admirado Julio Serrano (Julepe). Este dúo de artistas, unidos por la antigua amistad que mantienen desde sus años de estudio en la Facultad de Bellas Artes, decidieron desarrollar juntos este proyecto reivindicando la figura de la mujer artista y madre, a raíz de la reciente maternidad de María Luisa.

La propia artista detalla las características de esta nueva etapa: "Después de años desarrollando mi carrera como pintora, llega un momento en que decido dar el salto y compartir mi faceta como artista con la de madre. Y entonces me doy cuenta. Es mentira. No es verdad que se acabe tu identidad como mujer artista, no es verdad que se acabe tu tiempo para crear (simplemente tienes que compartirlo), no es verdad que tu creatividad se seque por las noches sin dormir. ¿Entonces, por qué se subestima la figura de artista madre? ¿Por qué ese miedo a perder la identidad, cuando lo que realmente se pierden son horas de descanso? ¿Por qué el mundo del arte rechaza la figura de madre artista o artista madre?", y añade: "Después de esta gran revelación, llega el posicionamiento como madre artista o artista madre".

Horarios e información de la exposición 'Girl power'

C/ Sagasta, 4. De martes a viernes de 17:00 a 21:00 y sábados de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Hasta el 11 de abril. Más en https://www.galeriazunino.com.