Qué hacer en Sevilla este fin de semana | Agenda del 20 al 23 de abril

¿Has oído hablar alguna vez del pez guitarra? Quizás no sea tan conocido como el Lince Ibérico, pero la situación actual de este animal es más preocupante. Se trata de una especie en peligro crítico, es decir, a punto de desaparecer de la naturaleza y por este motivo, desde el Acuario de Sevilla, se pone en marcha un proyecto de conservación y divulgación, para dar a conocer esta especie con la finalidad de revertir esta situación tan preocupante, evitando que las últimas poblaciones desaparezcan.

Recopilamos esta y otras propuestas para disfrutar en Sevilla de una completa agenda de actos de primer nivel que incluyen exposiciones, teatro y buena música desde el jueves 20 de abril en adelante.

Es precisamente la forma de su cuerpo, parecido a una guitarra, lo que le da nombre a este animal. Con la campaña “La Guitarra del mar”, el acuario hispalense quiere dar protagonismo a este elasmobranquio para que la gente lo conozca, porque lo que no se conoce no se cuida. “¿Os imagináis un mundo sin música? Seguro que no y ¿un océano sin peces? Ese es el sentido de esta campaña. Queremos hacer ruido para evitar que la guitarra del mar quede en silencio” afirma Rocío Alcázar, gerente del acuario.

Este proyecto, puesto en marcha por la Asociación Lamna, consta de varias líneas de acción, entre ellas, la conservación y la divulgación. Por su parte, los técnicos del acuario han diseñado una campaña con diferentes actividades para todos los públicos (escolares, escuelas de música, público general, etc.) que se desarrollará a lo largo de los próximos meses y que se podrá consultar en la web (www.acuariosevilla.es)

El visitante encontrará 6 ejemplares de pez guitarra en el acuario; 2 ejemplares adultos y 4 ejemplares “bebé”. Otras novedades que encontrarán los visitantes son un holograma 3D, una proyección tridimensional en la que el pez guitarra cobrará vida; un juego interactivo en el que podrán conocer todas las amenazas que sufren estos animales en la naturaleza; además de un photocall muy musical que permitirá ganar pases anuales a aquellos que participen en un concurso.

Música clásica: La ROSS prosigue con sus conciertos

Hoy y mañana, a las 20:00, se celebrará el IX concierto del ciclo Gran Sinfónico de la ROSS en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Bajo la batuta de su director titular Marc Soustrot y con el violonchelista Guillermo Pastrana como solista interpretarán un programa con obras de los compositores Ludwig Van Beethoven, Ernest Bloch, Anton Webern y Gustav Mahler.

Teatro en Sevilla

A carcajadas con Los Síndrome

Hasta el 7 de mayo se subirá al escenario de la Sala Cero la obra de teatro Éxito asegurado. Es una comedia protagonizada por Víctor Carretero y Práxedes Nieto. Están dirigidos, como es habitual en sus montajes, por Fernando Fabiani, que comparte la autoría de la obra junto a ellos. El espectáculo es una producción de la compañía Los Síndrome.

Diferentes horarios

Danza en Sevilla

Danza para romper paradigmas

Áspid es una reflexión sobre la vigencia de los mitos y los arquetipos asociados a la feminidad. La compañía Vanesa Aibar llega a La Fundición de Sevilla para presentar esta obra que rompe con la representación romántica de la bailaora o las estrategias de emancipación y la construcción de la identidad a partir de los códigos coreúticos y musicales del flamenco.

20 de abril a las 20:00

Conciertos en Sevilla

Doble ración de 'Flamenkito puroh'

El viernes 21 y el sábado 22 de abril de 2023 actuarán en el auditorio Cartuja Center CITE de Sevilla el trío sevillano Fondo Flamenco. Con estos conciertos presentan en la capital hispalense su último disco de estudio titulado Flamenkito puroh. Es el quinto álbum que publican, el primero después de su separación del grupo.

A las 21:30

Exposiciones en Sevilla

Un vistazo a la historia del cómic

Hasta el domingo 11 de junio estará abierta al público la muestra temporal Cómic. Sueños e historia en la sede de CaixaForum en Sevilla. En la exposición se presenta la historia de este género desde su nacimiento hasta la actualidad, incluyendo su desarrollo, las distintas escuelas y su evolución en el mundo y particularmente en España.

CaixaForum

Otros eventos

Un circo repleto de sensaciones

Hasta el 1 de mayo habrá funciones del Circo Sensaciones, instalado en la carpa situada en la Feria de Abril al final de la Calle del Infierno. Presentarán su nuevo espectáculo titulado Circus 1882, un viaje por la historia que incluye acróbatas, malabaristas, atracciones aéreas y la rueda de la muerte, entre otros números, además de los payasos Rocky y Pelopincho.

Real de la Feria

Un fin de semana que pisa albero

Durante el fin de semana se realizarán diferentes propuestas organizadas por el Real Club de Enganches de Andalucía. La Plaza de Toros de la Maestranza acogerá la trigésimo séptima edición de la Exhibición de Enganches de Sevilla que tendrá a la Policía Nacional como invitada de honor. El sábado se desarrollarán las diferentes pruebas del noveno Concurso Internacional de Enganches de Tradición “Ciudad de Sevilla”, el noveno Campeonato de España de Enganches de Tradición y la novena Copa de Naciones.