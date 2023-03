Qué hacer en Sevilla este fin de semana | Agenda del 23 al 26 de marzo

Sobre un marco escénico que rebosa belleza, plasticidad y tensión, la Compañía Antonio Gades, con dirección artística de Stella Arauzo, quien, por cierto, fue su primera protagonista, baila Fuego, un ballet de Antonio Gades y Carlos Saura inspirado en El amor brujo de Manuel de Falla, pareja creativa que dio a la cultura española piezas tan identitarias y emblemáticas como esta o Carmen.

Estreno absoluto En el Teatro Châtelet de París, el 26 de enero de 1989

Recopilamos esta y otras propuestas para disfrutar en Sevilla de una completa agenda de actos de primer nivel que incluyen exposiciones, teatro y buena música desde el jueves 16 de marzo en adelante.

A esa altura brilla Fuego, exponente del más puro “estilo Gades” que cautivó al público de París en 1989 por encargo del Teatro del Châtelet aunque, por diferentes circunstancias vitales del bailarín y coreógrafo, no se presentó en España hasta que la Fundación Antonio Gades lo rescató para exhibirlo por primera vez con motivo del décimo aniversario de su muerte.

Hoy, su historia de una enajenación mental narrada con una ambientación onírica y tenebrosa, sigue atrapando al público por su solidez, estilización y sorpresa escénica. Considerada un clásico por la crítica, Fuego concentra un inmenso talento. El resultado solo puede deslumbrar al público.La Compañía Antonio Gades es desde su creación uno de los grandes puntales de la Danza Española y Flamenca.

Basada sobre el repertorio del legendario coreógrafo Antonio Gades, hace gala de una escuela particular definida por el Maestro, que la diferencia del resto de formaciones españolas. En la actualidad la compañía, bajo la dirección artística de Stella Arauzo, entremezcla varias generaciones de artistas que hacen posible la transmisión directa de las líneas que caracterizan la escuela gadesiana: un lenguaje estético y depurado, a la vez que arraigado en las tradiciones y la cultura del pueblo español. En definitiva, puro arte para Sevilla.

Música Antigua en Sevilla: Prosigue el Festival de Música Antigua

Hasta el domingo 2 de abril de 2023 se celebrará en Sevilla la cuadragésima edición del Festival de Música Antigua de Sevilla FeMÁS 2023. El Espacio Turina, la iglesia de San Luis de los Franceses, el Teatro Alameda y el Teatro de la Maestranza serán los espacios escénicos que acogen los espectáculos de este año. Este viernes, a las 20:00, coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical: El Retablo empezó a sonar aquí por la Orquesta Bética de Cámara. Espacio Turina.

Teatro en Sevilla

Una obra que es 'Éxito asegurado'

Hasta el 16 de abril se subirá al escenario de la Sala Cero la obra de teatro Éxito asegurado. Es una comedia protagonizada por el tándem de intérpretes formado por Víctor Carretero y Práxedes Nieto, autores también del texto de la misma. Están dirigidos, como es habitual en sus montajes, por Fernando Fabiani, que comparte la autoría de la obra junto a ellos.

23 de marzo a las 20:30

'En Sevilla hay que morí' y Urbano

Hasta el sábado, 1 de abril, habrá representaciones de la comedia teatral En Sevilla hay que morí en la sala La Fundición. Los actores Eba Rubio y David Sigüenza son los autores del texto e intérpretes (junto con la voz grabada de Mané Solano) de este obra que ha sido dirigida por Charo Urbano. El espectáculo producido por la compañía sevillana Lapava Teatro.

26 de marzo a las 19:00

Vanguardismo en la ciudad

El viernes 24 y el sábado 25 de marzo hay programadas representaciones del espectáculo Una imagen interior en la sala A del Teatro Central de Sevilla. Se trata de una propuesta de performance escrita y dirigida por Tanya Beyeler y Pablo Gisbert, responsables también de la dramaturgia. El montaje se estrenó en Viena (Austria) en el mes de mayo del año 2022 y ha sido producido por la compañía El Conde de Torrefiel.

A las 21:00

Conciertos en Sevilla

La magia de The Rock Orchestra

Hoy jueves, 23 de marzo, habrá un concierto del grupo The Rock Orchestra en el auditorio Cartuja Center CITE de Sevilla. The Rock Orchestra es una orquesta de cámara compuesta por once instrumentistas de música clásica que interpretan canciones de rock y metal con una cuidada escenografía a la luz de las velas. Dará comienzo a las 20:00.

El éxito mayúsculo de Reyes Carrasco

Mañana viernes habrá una actuación de Reyes Carrasco en el auditorio Cartuja Center CITE. La joven cantaora sevillana, nacida en el año 2006 en Los Palacios y Villafranca, ha ganado diferentes premios a lo largo de su precoz carrera entre los que se encuentran el primer premio del Concurso Internacional Cante de las Minas de la Unión.

Danza en Sevilla

La Rara enamora con su 'Órgia'

El sábado 25 y el domingo 26 de marzo llega Órgia en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Es una propuesta que utiliza distintos lenguajes escénicos, entre ellos el teatro documental, que está interpretada por las actrices Nerea Cordero, Eloísa Cantón, Eva Gallego, Julia Moyano y Rocío Hoces. Es el segundo montaje de la compañía La Rara.