Qué hacer en Sevilla este fin de semana | Agenda del 2 al 5 de noviembre

La artista sevillana María Bejarano, afincada en Madrid y con una trayectoria que le ha llevado a exponer en numerosas ciudades de todo el mundo (Bruselas, Florida, Tetuán o Estrasburgo, entre otras), presenta en Espacio EXZéntrico de Sevilla (C/ Virgen de la Victoria, 12), hasta el 24 de noviembre, la exposición C’est la vie!, una muestra de veinte obras pictóricas realizadas con técnica mixta y escultóricas realizadas en cerámica y resinas que pueden interpretarse como una celebración de la vida.

Para ello, María Bejarano propone una vuelta de tuerca al sentido habitual de resignación que se atribuye a la expresión francesa c’est la vie, para reivindicar en sentido estricto el significado literal de la expresión. Así, “es la vida” es también una invitación a sacar el máximo provecho de nuestra experiencia vital.

En este canto a la vida que propone la pintora sevillana, hay una puerta abierta a lo onírico. Así, las esculturas parten de una base real pero tienen un componente de irrealidad. En el caso de las pinturas, son más figurativas, a partir de su propia experiencia en ciudades como Londres, Venecia, Marrakech o la propia Sevilla, pero siempre a base de pinceladas sugerentes que permitan situar los paisajes pero sobre el que cada observador pueda desplegar una vivencia propia.

Una veintena de obras pictóricas y escultóricas con técnicas mixtas con las que se reivindica el vitalismo

Un aspecto interesante de la muestra tiene que ver con las técnicas empleadas. María Bejarano se ha caracterizado siempre por la investigación plástica. Y en esta ocasión, además de obras en metacrilato, la artista -aunque prefiere que la llamemos pintora- propone piezas construidas en resina, metal y cerámica.

Con esta exposición, María Bejarano persigue que el espectador entre en la realidad “por una puerta diferente”. En todas las obras hay un “guiño onírico” planteado para generar dudas. El próximo 8 de noviembre también ofrecerá una charla coloquio en Espacio EXZéntrico llamada Metacrilato, azar y creación (19.00 ).

Recopilamos esta y otras propuestas para disfrutar en Sevilla de una completa agenda de actos de primer nivel que incluyen exposiciones, teatro y buena música desde el jueves 2 de noviembre en adelante.

Música clásica en Sevilla

La belleza musical de la Escolanía

El sábado se celebrará el concierto Byrd 400. Mass for three voices 2023 en la iglesia de San Alberto. Israel Moreno dirigirá a la Escolanía de Sevilla y a la organista María Soledad Ramírez que interpretarán la Mass for three voices del compositor inglés William Byrd (con motivo del 400 aniversario de su muerte) y otras piezas de los músicos Cristóbal de Morales y Tomás Luis de Victoria.

Conciertos en Sevilla

Belén López y su trayectoria vital

Belén López llega a la capital hispalense gracias a PLATEA ODEON IMPERDIBLE. este sábado, 4 de noviembre, a las 21:00 comenzará un concierto en el que la artista, a partir de temas originales y versiones, repasa su trayectoria vital en primera persona, en compañía de otros artistas de primera línea del panorama musical flamenco, como son: Lin Cortés, Rosario La Tremendita y Alba Molina, entre otros, que, sin lugar a dudas harán de este evento una noche mágica y única.

Camela y la música como compañía

El sábado estará Camela en el auditorio del Cartuja Center CITE. El concierto forma parte de la gira de presentación de su nuevo disco Que la música te acompañe. Es el décimo octavo álbum que publican. La banda comenzó su carrera como trío en los años noventa formado por Ángeles Muñoz, Dioni Martín y Miguel Ángel Cabrera, que abandonó en el año 2013.

Corinne Bailey Rae llega a la capital

El viernes 3 de noviembre está programado un concierto de Corinne Bailey Rae en el auditorio del Cartuja Center CITE. Se trata de una actuación que forma parte de la gira “Black rainbows Tour 2023” en la que está presentando las canciones de su nuevo trabajo discográfico titulado Black rainbows. Es el cuarto álbum de estudio que publica la cantante y compositora.

Teatro en Sevilla

Revolución y 'El beso de la mujer araña'

El sábado y el domingo, a las 19:00, se representará el montaje teatral El beso de la mujer araña en la sala CITE del Cartuja Center CITE de Sevilla. Es una obra basada en la novela del mismo título del autor argentino Manuel Puig, adaptada por Diego Sabanés. Está interpretada por los actores Eusebio Poncela e Igor Yebra bajo la dirección de Carlota Ferrer.

XVI MITIN en el Teatro TNT

El domingo se celebrará la décimo sexta edición de la Muestra Internacional de Teatro de Investigación (MITIN) en el Teatro TNT. La programación de este año estará integrada por diez funciones de siete espectáculos, incluyendo la representación de la propuesta Rita o el devenir, de la compañía granadina Kermes Teatro. A las 21:00.

Scott Organ y sus 'Tres cosas'

Hasta el domingo 5 de noviembre habrá representaciones de la comedia teatral Tres cosas en la sala La Fundición. José Pascual dirige esta obra basada en un texto original de Scott Organ que ha sido adaptado al español por Bernabé Rico. Está interpretada por los actores Candela Fernández y Elías Sevillano. El espectáculo producido por la compañía sevillana Producciones Circulares. A las 20:00.