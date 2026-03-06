Las hamburguesas President más cerca de casa en Sevilla

The President Burger da un paso estratégico en su crecimiento y activa su servicio en Uber Eats paea acercar su oferta de hamburguesas premium a miles de nuevos hogares en Sevilla y su área metropolitana. La marca refuerza así su posicionamiento en el canal digital con presencia activa en una de las plataformas de reparto más utilizadas del mundo.

Y es que los clientes pueden ya pedir The President Burger a través de Uber Eats en sus cuatro ubicaciones estratégicas: Entrenúcleos (Dos Hermanas), Sevilla Este, Los Bermejales y Mairena del Aljarafe. Una cobertura total que conecta directamente con zonas clave de alta densidad residencial y público joven-adulto, perfil que encaja perfectamente con el ADN de la marca.

Con locales en Sevilla Este (Avenida Emilio Lemos, 30), Los Bermejales (Avenida de Alemania, 17), Mairena del Aljarafe (Avenida del Jardinillo, 25) y Entrenúcleos en Dos Hermanas (Avenida José Rodríguez de la Borbolla Camoyán, 22), The President Burger garantiza ahora una experiencia gourmet sin salir de casa en prácticamente toda Sevilla y su área metropolitana.

Esta incorporación a Uber Eats no es un simple movimiento logístico: es una apuesta clara por la escalabilidad, la visibilidad digital y la experiencia de marca. La carta mantiene intacta su identidad premium, con burgers elaboradas con vaca de alta maduración, combinaciones atrevidas y un branding potente que ha convertido a la firma en fenómeno gastronómico.

Uno de los grandes retos del sector burger es trasladar la experiencia del local al formato delivery. The President Burger lo consigue gracias a una carta clara, visual y coherente con su posicionamiento gourmet, cuidando tanto el producto como los tiempos de entrega. Desde sus burgers más icónicas hasta sus entrantes y complementos, el catálogo digital en Uber Eats respeta la esencia de marca: contundencia, calidad y una experiencia pensada para repetir. La expansión digital refuerza además su fuerte presencia en redes sociales y su comunidad fiel, que ahora podrá disfrutar de la marca con mayor comodidad.

La llegada a Uber Eats se suma a la estrategia de consolidación y expansión de The President Burger en Sevilla, apoyada en ubicaciones estratégicas, un concepto premium diferenciador y una oferta alineada con el consumidor actual: exigente, digital y orientado a la experiencia. Con esta nueva etapa, The President Burger no solo amplía su radio de acción, sino que fortalece su posición como una de las marcas burger con mayor proyección en Andalucía.