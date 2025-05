Interestelar Sevilla 2025: dónde comer cerca del festival sin gastar demasiado

El próximo fin de semana, los días 16 y 17 de mayo (viernes y sábado) la ciudad de Sevilla acogerá una nueva edición del festival de música Interestelar, que en esta ocasión cuenta con una cartelera de artistas entre quienes destacan Mikel Izal, María José Llergo, Califato 3/4, Miss Cafeína o Viva Suecia, entre otros. Durante los dos días y desde las 19:00 hasta las 03:00 horas, aproximadamente, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo será el protagonista para albergar este festival que atrae a cientos de personas a Sevilla, tanto de la ciudad como de otros lugares de España. En ocasiones anteriores consiguió reunir hasta a 40.000 personas, algo que se espera igualar en 2025.

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) no se encuentra en el centro de la ciudad, sin embargo su ubicación permite acudir a él andando, en un paseo de unos 30 minutos, o en transporte público, ya que está bien comunicado y en un área donde es relativamente sencillo aparcar. No obstante es posible que las personas que quieran acudir a Interestelar y no estén familiarizados con la zona se pregunten en qué lugares podrán comer sin tener que desviarse demasiado del lugar en el que se celebrará el festival. Zonas como Torre Pelli, Triana o Torneo son algunos de los sitios con mejor conexión para acceder posteriormente al CAAC. Aquí te hablamos de algunos bares en estos lugares en los que es posible tapear bien y a buen precio antes de poner rumbo dirección Isla de la Cartuja.

Las Golondrinas, en Triana

Este establecimiento ubicado en la calle Pagés del Corro, en el barrio de Triana, es uno de los bares más famosos de Sevilla. Entre sus comidas destacan los champiñones rellenos, la punta de solomillo, el caballito de jamón o los chipirones a la plancha. Acudir a este bar para tapear es un acierto seguro. La única puntualización es que cierra a las 16:00 horas y no abre hasta las 20:00 horas, por lo que es un buen sitio para almorzar antes de desplazarse hasta el CAAC.

Taberna de Torneo

En la calle Concejal Alberto Jiménez Becerril, justo enfrente del parque de atracciones Isla Mágica, se encuentra La Taberna de Torneo, un restaurante en el que es posible comer bien con productos frescos y de calidad. Su establecimiento cuenta con terraza por lo que permite disfrutar de la comida de manera distendida antes de desplazarse hasta el CAAC. Sus tapas y platos son propios de la comida tradicional andaluza y entre ellos hay diferentes tipos de pescado y carnes, opciones tan típicas como las espinacas con garbanzos y las tortillitas de camarones, pechuga de pollo con crema de nueces y croquetas caseras Cierra a las 16:00 horas tanto viernes como sábado, por lo que es una buena opción para almorzar.

Salomón Rey de los Pinchitos, en Triana

Se trata de uno de los bares más clásicos de Triana. Fundado en 1970 de la mano de Abraham Benhand, de Melilla, es famoso por sus pinchos morunos y por sus patatas bravas. El establecimiento es pequeño, pero cuenta con una amplia terraza ubicada en la calle López de Gomara, número 11, que lo convierten en el lugar perfecto para comer algo proteico antes del concierto. Cierran a las 16:00 horas tanto viernes como sábado, por lo que se recomienda acudir a la hora del almuerzo.

Súa Cartuja, en la Cartuja

Este establecimiento es el que se encuentra más cerca del CAAC, por lo que puede ser la opción más cómoda con el inconveniente de que los sábados permanece cerrado, por lo que solo es posible contemplarlo como posibilidad para la tarde del viernes, ya que abre desde por la mañana y no cierra hasta las 22:00 horas. Cuenta con varios platos de comida tradicional y se encuentra en la calle Américo Vespucio.

Restaurantes en Torre Sevilla

También en la zona de Torre Sevilla existen algunos establecimientos hosteleros, que si bien es cierto que pertenecen a cadenas de comida, permiten comer algo antes de que den comienzo los conciertos. Entre ellos están Barajas 20 Tapas, Tony Romas o UDON Torre Sevilla, especializado en noodles. También hay un restaurante Tagliatella y un The Good Burger.