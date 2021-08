Un libro más allá del fútbol para preparar la temporada

¿La bomba de Hiroshima se llevó consigo el equipo de fútbol local? ¿Qué futbolistas huyeron del Apartheid con el objetivo de jugar en los mejores equipos de Europa? ¿Qué motivó el partido con mayor presencia policial de la historia? Todas las respuestas estas preguntas están en No disparen al balón, un libro del periodista Nacho M. Martín que está lleno de relatos de la historia del fútbol y del siglo XX. Textos en los que el balompié ha servido para los intereses políticos, ha sufrido los reveses de una guerra o ha retrocedido a la sombra de tragedias como el colonialismo.

La publicación de este título fue posible gracias a una campaña de crowdfunding en la plataforma editorial de Libros.com y cuenta con el apoyo de Fundación Unicaja, cuya actividad principal es el fomento y desarrollo de obras sociales, benéficas, asistenciales, docente y/o culturales, y de más de 130 mecenas.

"De pequeño gracias al fútbol me aficioné a la geografía y a la historia, por ejemplo, descubrí que la Unión Soviética se había desintegrado en varios países cuando a la selección española le tocó jugar con la selección de Armenia para lograr la clasificación de una Eurocopa. Desde entonces, me ha fascinado lo estrechamente que está relacionado el fútbol con su contexto histórico y geopolítico", afirma Nacho Martín. Para él, este libro es un modo de "devolver al fútbol todo lo que me ha dado".

El libro se puede conseguir en la web de la editorial libros.com o encargar en cualquier librería que tendrá que pedirlo a la editorial, aunque en la librería Caótica lo tienen en stock.