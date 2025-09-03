Madre Coraje lanza la XXII edición de ‘Solidaridad en Escena’

Cartel de la solidaridad en escena.

La Fundación Madre Coraje pone en marcha una nueva edición de su tradicional sorteo ‘Solidaridad en Escena’, una iniciativa que cada año ofrece a empresas y particulares la oportunidad de implicarse en un proyecto solidario mientras optan a atractivos premios de ocio, cultura y gastronomía en distintas ciudades andaluzas.

El sorteo, que celebra ya su XXII edición, tendrá lugar el próximo 20 de noviembre de 2025, Día de la Infancia, en el Hotel Bécquer de Sevilla y será retransmitido en directo a través de las redes sociales de la Fundación. Los números premiados podrán consultarse ese mismo día en la web oficial de Madre Coraje (www.madrecoraje.org).

Las papeletas tienen un precio de 2 euros y pueden adquirirse en las sedes de Madre Coraje en Sevilla, Huelva, Córdoba, Cádiz, Jerez, Puerto Real y Málaga.

Además, las empresas pueden adquirir participaciones para regalar a su plantilla, clientela o colaboradores, visibilizando así su compromiso con la solidaridad y la Responsabilidad Social Corporativa. En la parte trasera de cada papeleta hay un espacio reservado para que las compañías puedan personalizarlas con su sello.

Premios de la XXII edición ‘Solidaridad en Escena’

PREMIO 1 MÁLAGA

• Noche con desayuno en el Hotel Isabel 4*.

• Paseo en catamarán Mundo Marino por la bahía de Málaga.

• Circuito en Hammam Al Ándalus.

• Entradas Museo Carmen Thyssen.

PREMIO 2 CÁDIZ

• Noche con desayuno en el Hotel Cádiz Bahía Q Hotels.

• Circuito de spa y masaje balinés en Thai Riviera Spa.

• Experiencia gastronómica en restaurante On Egin.

PREMIO 3 SEVILLA

• Noche con desayuno en el Hotel Silken Al-Andalus Palace Sevilla.

• Menú en Arrozante, Hotel Barceló Sevilla Renacimiento.

• Brunch en Ananás Coffee & Brunch.

• Circuito termal semiprivado guiado de 90′ en Termas de Hispalis.

• Entradas para representación en la Sala Cero.

PREMIO 4 SEVILLA

• Noche con desayuno, y copa en La Terraza, en el Hotel Inglaterra.

• Menú en el Hotel Hilton Garden Inn Sevilla.

• Merienda en la terraza de Kivir Skyline.

• Circuito termal semiprivado guiado de 90′ en Kumaras Spa.

• Entradas para representación en la Sala Cero.

PREMIO 5 CÓRDOBA

• Cena-parrillada en el Club Figueroa.

• Entradas para la Mezquita por gentileza de Building Computers.

PREMIO 6 JEREZ

• Noche con desayuno en el Hotel NH Avenida Jerez.

• Visita con cata Bodegas Cayetano del Pino y Cía.

• Almuerzo o cena en Restaurante Hermanos Grimaldi.

• Circuito termal en Baños Árabes Hammam Andalusí.

PREMIO 7 JEREZ

• Noche con desayuno en el Hotel Ibis.

• Visita con degustación Bodegas González Byass.

• Almuerzo o cena en Restaurante La Carboná.

• Circuito termal en Baños Árabes Hammam Andalusí.

PREMIO 8 HUELVA

• Noche en Hotel Convento Aracena.

• Circuito termal en Hotel Convento Aracena.

• Menú degustación en Hotel Convento Aracena.

Todos los premios son para dos personas y los agraciados deberán consultar la disponibilidad de los mismos para ser canjeados. Además, las papeletas premiadas tienen una caducidad de 2 meses a partir de la fecha del sorteo.

Con esta iniciativa, que en ediciones anteriores ha contado con el apoyo de más de 70 empresas andaluzas, Madre Coraje busca recaudar fondos para continuar desarrollando sus acciones sociales, educativas y de cooperación en España, Perú y Mozambique.