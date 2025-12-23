Navidad 'a la carta' en los hospitales sevillanos

Durante las fiestas navideñas, los hospitales de Sevilla se convierten en espacios donde la atención médica y la gastronomía se dan la mano para ofrecer a los pacientes una experiencia que combina nutrición, tradición y un toque de celebración. Los centros hospitalarios Virgen del Rocío, Valme, El Tomillar y Virgen Macarena han preparado menús especiales para Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Día de Reyes, adaptados a las necesidades dietéticas de cada paciente.

En el Hospital Universitario Virgen del Rocío, la Cocina Central del centro, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), refuerza su labor diaria para que los pacientes puedan disfrutar de menús festivos sin perder de vista la seguridad alimentaria ni el equilibrio nutricional. Los menús navideños incluyen propuestas basales, dietas blandas y pediátricas diseñadas en coordinación con los servicios de nutrición.

Por ejemplo, la cena de Nochebuena ofrece jamón ibérico y queso curado, sopa suave de Navidad Virgen del Rocío, dorada al horno al aroma de ajo y perejil, y tronco de Navidad de trufa y nata. La dieta blanda y el menú pediátrico adaptan estos platos para garantizar la tolerancia y aporte nutricional adecuados. Durante las cinco jornadas festivas, se elaborarán menús como solomillo en reducción de Pedro Ximénez, albóndigas de choco y gambas, cazuela de pescado o roscón de Reyes con chocolate, siempre ajustados a cada dieta.

Más de 350 profesionales participan diariamente en la preparación de cerca de 1.300 menús personalizados que garantizan una alimentación equilibrada y segura. Los menús especiales se integran en la atención integral del hospital, junto a más de 50 actividades programadas, con el objetivo de mantener la ilusión y el bienestar de los pacientes durante la Navidad.

En los hospitales de Valme y El Tomillar, dependientes del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, se ha mantenido la tradición de ofrecer menús especiales durante las fechas señaladas, bajo la supervisión de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Los menús combinan verduras, carnes, pescados y postres elaborados.

Por ejemplo, en Nochebuena, los pacientes de Valme disfrutarán de sopa de fideos, bacalao con salsa de piquillo y patatas parisinas, y natillas caseras; mientras que en El Tomillar se servirá sopa de picadillo, bacalao confitado con alioli y tarta cremosa de limón. Durante la Nochevieja, la cena incluirá crema de calabaza, bombón de merluza al cava y panacota en Valme, y langostinos, rosada al horno y tarta de arándanos en El Tomillar, acompañados de las tradicionales uvas de la suerte.

Por su parte, el Servicio de Alimentación del Área Hospitalaria Virgen Macarena también prepara menús con sabor navideño para los pacientes de sus hospitales, incluyendo el Hospital Universitario Virgen Macarena y San Lázaro. Más de 750 menús diarios se elaborarán durante las fiestas. La cena de Nochebuena contará con ibéricos, sopa navideña de pavo y bacalao a la crema con pimientos, mientras que la Nochevieja ofrecerá ensalada de nueces y arándanos, crema de calabacín, pollo al cava con ciruelas pasas y yogur griego con uvas de la suerte. El Día de Reyes, los pacientes podrán desayunar el tradicional roscón con chocolate caliente y disfrutar de un menú especial con arroz a la marinera, rollitos de pollo con dátiles y bacon y flan de queso.

Estos menús especiales son fruto del trabajo conjunto de chefs, cocineros, pinches, auxiliares, bromatólogos y profesionales de limpieza, quienes, con dedicación y profesionalidad, aportan un gesto de cercanía y humanización a la estancia hospitalaria, haciendo que los pacientes puedan disfrutar de la Navidad incluso lejos de sus hogares.