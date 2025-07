Planes irresistibles para un fin de semana muy veraniego en Sevilla

El fin de semana del 4, 5 y 6 de julio la ciudad hispalense ofrecerá multitud de planes perfectos para sobrellevar el calor propio de estas fechas. Algunos de ellos son nocturnos y al aire libre, como los cines de verano, y otros en espacios cerrados y con buena climatización para evitar las altas temperaturas. Aquí te mostramos algunos de ellos:

Comedia Justo a tiempo

De los creadores de 'Mejor… es posible (una conferencia sin vergüenza)', llega a los escenarios 'Justo a tiempo (una conferencia contrarreloj)'. En ella, Práxedes Nieto y Víctor Carretero, conocidos como Los Síndrome, darán las pautas para gestionar bien el tiempo y sacar el máximo rendimiento a las 24 horas que tiene el día.

Si has dicho alguna vez eso de “No tengo tiempo de ná” o has preguntado eso de “¿Qué tiempo va a hacer este fin de semana?”, no te puedes perder esta conferencia contrarreloj. Porque gracias a 'Justo a tiempo' aprenderás a no malgastar tu tiempo (y, sobre todo, el nuestro…). Se ruega puntualidad (No esperamos a nadie…).

Esta comedia se podrá ver de martes a sábado del 1 de julio al 2 de agosto en la Sala Cero a las 21:00 horas. Hay entradas desde 12 euros.

Cine de verano Asómate al patio

El viernes, 4 de julio, la Diputación de Sevilla proyectará la película Aún estoy aquí, dirigida por Walter Salles y protagonizada por Fernanda Torres, Selton Mello y Fernanda Montenegro.

Ambientada en Brasil durante la dictadura militar de 1971, la película narra la historia de Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres), esposa del diputado de izquierda Rubens Paiva, quien es secuestrado por el régimen. Ante la desaparición de su esposo, Eunice se ve obligada a asumir un papel activo en la lucha por la justicia, enfrentándose a la represión y buscando respuestas en un contexto de miedo y censura. La narrativa se centra en su resiliencia y en la transformación de su vida familiar en medio de la adversidad. La película se podrá ver a las 22:15 horas y el precio de la entrada es de 4,50 euros.

Visita guiada Arte y Naturaleza

La visita está dirigida por un/a educador/a que, a partir del diálogo con los participantes, presenta los temas claves de la exposición, los contextualiza y resuelve las posibles dudas o preguntas que puedan surgir. Esta se realizará el 6 de julio a las 13:30 horas en el espacio CaixaForum de Sevilla. El precio es de 4 euros.

Noches en los Jardines del Alcázar

El viernes, 4 de julio, Ricardo J. Martins y Bruno Davide actuarán en los Jardines de los Reales Alcázares de Sevilla en el ciclo Noches en los Jardines del Alcázar que lleva más de 20 años protagonizando los veranos de la ciudad. El concierto tendrá lugar a las 22:30 horas, aunque el acceso está permitido desde las 21:00 horas. Las entradas tienen un precio de 7 euros por persona.

Comedia Tuyo Cid

El jueves, viernes y sábado, a las 21:00 horas, el teatro La Fundición será el lugar donde se represente la obra Tuyo Cid, una comedia de la mano de la compañía Malaje Solo. La tarifa general para ver esta obra de teatro es de 16 euros.

Tuyo Cid es, por un lado, un homenaje al origen del oficio del teatro, a los juglares concretamente. Esos primeros cómicos que difundían en las plazas la tradición oral narrando gestas, hazañas, leyendas… Por otro, es una comedia que ofrece una mirada muy desenfadada del primer texto escrito en castellano conocido, Poema de Mío Cid.