La respuesta de un bético a la foto de la orla de su hijo que se ha hecho viral en Twitter

El mes de junio trae consigo los últimos exámenes del curso y con ellos las graduaciones y trabajos de fin de carrera. Son muchos los estudiantes que durante este período se gradúan y terminan su estudios. Es por ello que es el mes en el que se suelen entregar las tradicionales fotos de las orlas, con motivo de esta finalización.

El curioso caso de un estudiante de Málaga, Miguel Ángel se ha hecho viral en las redes sociales, pero no por su foto de la orla, sino por la respuesta que le dió su padre al ver los colores que lucía en la tradicional orla de su carrera.

La respuesta viral de un padre bético ante la orla de su hijo

El estudiante en cuestión se encuentra terminando este presente año el grado de Educación Primaria en la Universidad de Málaga, UMA. Como es tradicional al finalizar los estudios, Miguel Ángel acudió a hacerse su respectiva foto de la orla, con los colores tradicionales correspondientes a su especialidad. Tras recibirla la pasó por el grupo de su familia y colgó la respuesta de su padre, la cual en menos de 48 horas lleva más de 3.400 retweets y 54.900 me gustas.

El tweet en cuestión adjuntaba un pantallazo de la foto en cuestión y de la respuesta de su padre. “Paso la foto de la orla por el grupo de mi familia. Mi padre: Oleeeee ahí del Betis ”. El tweet no ha tardado en viralizarse y recorre ya las redes sociales animando y celebrando la respuesta bética del padre de Miguel Ángel.

*Paso la foto de la orla por el grupo de mi familia* Mi padre: pic.twitter.com/p6PhAZs8q1 — Miguel Angel (@mangeldv00) June 7, 2022

Son inclusos muchos usuarios que han aprovechado para hacer memes de la situación, con humor, realizando montajes y reconociendo el sentimiento bético del padre del estudiante. También son muchos los que se han acordado de sus propios padres béticos, especialmente tras un año muy ilusionante para los aficionados verdiblancos por la consecución de la Copa del Rey 2022 ante el Valencia. "Si no voy del Beti, entonces no me graduo. Aquí somos gente de principios", aseguraba el usuario @fmenendezvall; otros como la usuaria @noosoylaura ha recordado la propia anécdota de su padre ante la orla al igual que @MartitaPerita que no tuvo la opción de una orla verde.

Mi madre cuando vio que mi toga era azul, me dijo q por qué no la habíamos cogio verde del betis https://t.co/dEBbkkIULR — Marta Dueñas ♀️ (@MartitaPerita) June 7, 2022

Podría serlo perfectamente 😂😂😂 pic.twitter.com/1gpHGIINKf — Pepe Gomez (@pepe1gomez) June 8, 2022

Automáticamente yo en mi orla pic.twitter.com/MQz1LgLtTE — Μιgυεl ζ (@miguel_z4) June 8, 2022