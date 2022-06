Rock'n'rollear desde el sofá

Parece que hay ganas de festivales, esas concentraciones masivas para ver y celebrar a los ídolos del rock, hacer colas, sudar, dormir (o no) en tiendas de campaña y beber cerveza en vasos de plástico. Los que miramos ya los carteles intentando encontrar algún nombre conocido o no estamos para esos trotes, tenemos una opción alternativa, el Filmin Music Fest, una nueva iniciativa de la plataforma de cine online que nos trae al sofá de casa bien agrupados y organizados algunos de los mejores conciertos y festivales filmados, ficciones y documentales rock de todos los tiempos, géneros y formatos. El abonado podrá así poner a prueba la barra de sonido de su equipo audiovisual con los conciertos míticos de cabezas de cartel como Bob Dylan, David Bowie, Led Zeppelin, David Gilmour, Joni Mitchell, Génesis, Marianne Faithfull, Jimi Hendrix o aquel Último Vals de Scorsese que reunió a una memorable nómina de all stars en la despedida de The Band. También adentrarse en las interioridades y la gestación de álbumes míticos como el Pet Sounds de Beach Boys, el So de Peter Gabriel, en las biografías o el retrato de artistas tan dispares como Nick Cave, Dean Martin, Joao Gilberto, Jane Birkin, Joy Division, Patti Smith, Elliot Mutphy o Arcade Fire, o en el recuerdo de ídolos caídos como Elliott Smith, Sid Vicious, Karen Dalton, Jim Morrison, Janis Joplin o Michael Hutchence.

Los que prefieran el punk o el post-rock tienen a mano a los Clash, Iggy Pop, PJ Harvey o Swans, y los fans de las estrellas del pop los documentales sobre MIA, Oasis, los Everly Brothers o el fenómeno renacido de Eurovisión. Nina Simone, Ray Charles, Aretha Frankin, James Brown, Donna Summer o B.B. King para los amantes de la música negra, el blues y el soul; Serrat, Sabina, Cugat, Rumba 3 o Nacho Vegas para los seguidores del pop-rock español; Daft Punk, Gary Numan o las mujeres pioneras para los fans de la electrónica; Chavela Vargas, Celia Cruz o María Bethanha para los de la música latina y brasileña.

El ‘espíritu de Juanito’ en pantalla grande

Por si aún no se han enterado, el Real Madrid ha ganado su 14ª Copa de Europa, ahora Champions. Y tal vez hayan oído que lo ha hecho a la vieja usanza, tirando de épica, “miedo escénico”, un poco de fortuna y enarbolando “el espíritu de Juanito”, a saber, remontando partidos imposibles en el último minuto con un Bernabéu empujando con fe inquebrantable hacia la victoria. Los aficionados más jóvenes tal vez no sepan que ese “illa, illa, illa, Juanito Maravilla” que aún se canta en los estadios se refiere a Juan Gómez, nacido en Fuengirola en 1954, y a ellos parece ir dedicado este documental de Juan Miguel del Castillo (La estrategia de la tortuga) sobre la vida y el legado del mítico futbolista, muerto en accidente de tráfico en 1992 con 38 años.

Jugador de raza, carácter e impulsos incontrolables (el pisotón a Matthäus, el escupitajo a Stielike), Juanito definió su espíritu combativo, polémico y entregado en un Real Madrid en el que estuvo diez temporadas y donde consiguió cinco ligas y dos copas de la UEFA. Con la participación de viejos conocidos, compañeros y periodistas deportivos, el documental tira de archivo y una pequeña ficción para reconstruir la vida, obra, milagros y errores de este inolvidable futbolista malagueño. Estreno en MK2 Cinesur Nervión el viernes 3 a las 20:00h. con presencia del director.

Lynch: fuego, camina (lentamente) conmigo

Donde dijimos Diego decimos digo. El ciclo Lynch en el Cicus se prolonga en junio con dos títulos más, lo que sí supone ya un repaso bastante completo a su fascinante filmografía. Twin Peaks, fuego, camina conmigo (1992) prolongaba en forma de largometraje y precuela el peculiar universo y los personajes de la serie de televisión, y se centra en la semana previa a la aparición del famoso cadáver de Laura Palmer. El propio Lynch se reserva un hilarante papel como agente de policía con problemas de audición. La podrán ver el lunes 6 a las 19h.

Cierra, ahora sí, el ciclo, la que para muchos es la menos lynchiana de las películas de Lynch. Clásica y emocionante en su estructura de road-movie pausada a ritmo de tractor, Una historia verdadera (1999) busca el encuentro entre dos hermanos (extraordinarios Richard Fransworth y Harry Dean Stanton) en el crepúsculo de sus vidas. Se proyecta el lunes 13 de junio.

El estreno de la semana: 'Diarios de Otsoga'

Después de perderse entre las legendarias Mil y una noches, el portugués Miguel Gomes unió fuerzas con Maureen Fazendeiro para celebrar la aventura de un rodaje campestre y veraniego en plena pandemia. Diarios de Otsoga se organiza de manera invertida para recorrer de fin a principio los avatares de un filme esbozado que reúne a un grupo de técnicos y actores en una casa cerca del mar. Allí, lo personal contamina la ficción y la ficción se empapa de lo real.