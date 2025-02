Scout Tarsis 351 representan a Sevilla en el XXXII Festival de la Canción Scout 2025

No hay scout sin música. Canciones que acompañan la buena caza y las largas lunas. Este año la XXXII edición del Festival de la Canción Scout La Alegría del Sur, organizado por ASDE (Asociación Scout de España) se celebrará el 29 y 30 de marzo en Estepona (Málaga). En ella, el Grupo Tarsis 351 presenta Casa con Cremallera. Los primeros en conocer la canción fueron los integrantes de Tarsis durante el pasado campamento de verano. " en festivales de la canción scout. "Fue super emocionante para los educandos cuando les dijimos que íbamos a presentar la canción al festival", recuerdan Rafael París y Lolo Reyes.

"En el mismo campamento organizamos los tres grupos de trabajo:coro,baile y escenografía, preguntando a quién le interesaba estar en cada uno de los grupos.y una especie de "casting" para el coro", explican. Rocío Álvarez-Ossorio, otras de las scouters (responsables de cada grupo) presentó una idea de puesta en escena: una tienda de campaña con una cremallera muy grande de donde salían animales y paisajes. "Para ello decimos usar una estructura de aéreos (un pórtico) al que le hicimos unos vientos con telas de los colores de nuestro grupo (celeste del cielo y amarillo del sol) y así con 4 niños que práctican esta disciplina de circo hicieron acrobacias aéreas en un aro que representa el sol. El cuerpo de baile eran animales: pajaros,leones y monos que escenifican la letra de la canción", explica Rocío Álvarez Ossorio. La dirección musical la ha hecho Ana María Abad y Ángel Talaverón.

Los personajes principales de esta puesta en escena son un grupo de amigos de diferentes civilizaciones que se encuentran y van pasando por las puertas de un hotel,pero terminan buscando esa naturaleza y lo que les une que es el espíritu scout. La canción termina enseñando una flor de lis y lanzando al viento las pañoletas del grupo.

Una aventura musical en los festivales scouts de Sevilla

La historia musical del Grupo Scout Tarsis en los festivales scouts de Sevilla se remonta a la década de los 90, cuando en 1995 participaron en el festival provincial realizado en el salon de actos del Hogar de San Fernando, con la cancion “Siempre Adelante” logrando clasificarnos para representar a Sevilla en el Festival de Andalucía, celebrado en Córdoba. Dos años después, en 1997, repetimos la hazaña nos presentamos con la cancion “Vuelve a Brillar”, alcanzando nuevamente la fase andaluza, que en esa ocasión tuvo lugar en Granada.

Pasaron los años y, en 2008, llevaron al festival Saberlo llevar. Un año más tarde, en 2009, regresaron con Y ahora levanten y, esta vez sí, obtuvieron el pase para representar a Sevilla en el Festival de Andalucía, celebrado en Osuna. La siguiente participacion de Tarsis en el Festival de la cancion fue en 2010, en Almonte. En 2014 fue con la canción Dos colores y un corazón y en 2015 con Hielo y fuego, alcanzando nuevamente la fase andaluza, celebrada en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla. En aquella edición, además, recibieron el premio a la mejor música.

Finalmente, en 2025, regresa a los festivales con Casa con cremallera que ha tenido los premios a la mejor música, mejor interpretación, mejor puesta en escena y mejor canción. "Es una oda a la felicidad hallada en las cosas sencillas, la naturaleza y la libertad que sentimos cuando nos encontramos en ella. Para escribirla, en un principio, queríamos tematizarla sobre viajar por el mundo y conocer culturas, pero sumando el componente de que la canción también debe transmitir el sentimiento scout. Así ahondé más en la idea de viajar sin muchos recursos para nutrirse al máximo de lo más puro, las personas, las culturas y los entornos. Realmente me inspiré en un viaje que hice por Andalucía hace dos años y medio. Todo lo que sentí en el viaje y lo que quería vivir en este está reflejado en la letra de la canción. Intento recordar que no es necesario poseer grandes lujos ni propiedades para alcanzar la felicidad, ya que consiste en saber apreciar lo que tenemos y sacarle partido, algo que vivimos constantemente en el escultismo. En las acampadas, campamentos y otras actividades que realizamos en la naturaleza siempre somos muy felices y vivimos experiencias que luego recordamos con mucho cariño, aunque no durmamos en un cómodo colchón ni tengamos nuestra propia habitación, pero compartimos esas experiencias tan puras con nuestros amigos y amigas que se acaban convirtiendo en familia", explica el autor de la canción.