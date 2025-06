Sevilla acoge en septiembre ALL IN CREATIVE 2025, el evento que convierte la creatividad en estrategia de negocio

La consultora creativa INNN presenta el programa de ALL IN CREATIVE 2025, un evento privado que reunirá el 24 de septiembre en el CICUS de Sevilla a líderes empresariales para explorar cómo la creatividad impulsa la transformación en los negocios. Dirigido a CEOs y directores de marketing, el encuentro promete ser un referente en la conexión entre innovación estratégica y resultados tangibles.

Un espacio para líderes transformadores

Con el mantra “Todos somos creativos”, ALL IN CREATIVE 2025 se sitúa en el centro del debate sobre el valor económico de la creatividad en sectores como tecnología, industria, turismo y comunicación. El evento ofrecerá un programa de alto impacto con charlas inspiradoras, mesas de debate sobre IA y creatividad, sesiones de co-creación y networking exclusivo con referentes nacionales. Diseñado como un punto de encuentro para mentes innovadoras, el evento es una iniciativa sin ánimo de lucro de la consultora creativa INNN, con 16 años de experiencia transformando marcas, junto a call me margarita, atelier de comunicación especializado en diseñar narrativas y piezas de comunicación para las marcas.

Ponentes de primer nivel

El programa destaca por la participación de Albert Rivera, ex político y director de RV+ y presidente del Club Raheem, quien abordará el liderazgo innovador; Carlos Murillo y Carolina Rodríguez, fundadores de Spinoff y el podcast Sangre de unicornio; Carlos Molina, CEO de Multiversal, newsletter líder en negocios digitales; Mar López, vicepresidenta de Carante, Cluster de Ciberseguridad de Andalucía; y expertos de empresas como Kaajal Mansukhani, de Freepik, Silvia Echezarreta de Cabify, Mariano Casares de Masorange, José Villalobos de Cervezas Victoria, y Borja Cameron de Alsea, entre otros, quienes compartirán estrategias para integrar creatividad en los negocios.

El programa refleja una visión transversal, con representantes de sectores clave como la ciberseguridad (Carante), movilidad urbana (Cabify), food service (Alsea), economía digital (Freepik) y medios (Multiversial, Sangre de Unicornio).

Presentan el evento Natalia Marín, editor in chief de Reason Why, medio de comunicación líder en marketing y publicidad en España; y Julio Muñoz, periodista y popular escritor conocido como ‘Rancio Sevillano’.

All in creative 2025 no es un evento más, es un movimiento para demostrar que la creatividad es un activo estratégico esencial en un entorno empresarial en constante cambio,” afirma David Acosta, CEO de INNN. “En Sevilla, conectaremos a líderes que apuestan por ideas capaces de generar valor real, reforzando el posicionamiento de Sevilla como hub de innovación y creatividad”.