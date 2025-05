Qué hacer en Sevilla este fin de semana, Manuel Carrasco abre su nueva gira en Sevilla e Interestelar despega de nuevo

Hay amores que duran toda la vida, así lo canta el onubense Manuel Carrasco, y así lo demuestra cada vez que pisa Sevilla. El próximo sábado 17 de mayo, el Estadio de La Cartuja volverá a latir con fuerza con el arranque del Tour Salvaje 2025, la nueva gira del artista, que presentará en directo por primera vez su esperado álbum Pueblo Salvaje. Las entradas están agotadas desde hace meses, y no es casualidad, Sevilla es mucho más que una parada en el camino para Carrasco, aquí rompió récords en 2022 con más de 74.000 asistentes en La Cartuja, y aquí vuelve ahora para desnudarse como solo él sabe a través de sus canciones.

De este modo, llega con Pueblo Salvaje, una declaración de principios donde el intérprete se mira de frente al espejo, cantándole a sus demonios, pero también celebrando sus luces. Como él mismo ha reconocido en declaraciones recientes, este disco “no es un lamento, sino una celebración de la vida, incluso con sus sombras”.

Este concierto marca el inicio de una gira que recorrerá numerosos puntos de España

El Estadio de La Cartuja será el cómplice del artista para que se escuchen por primera vez en directo los temas de su nuevo disco, desde la desgarradora introspección de El enemigo nº1 hasta la explosión vitalista de Tengo el poder, pasando por temas como Museo del Prado o la sonada La reina del baile. Luces, escenografía, y una banda de músicos que lo acompañan en esta travesía sonora en la que cada instrumento tiene voz propia. Después de esta noche mágica, la gira continuará por ciudades como Granada, Córdoba, Albacete, Valencia, Barcelona o Madrid, llevando este canto a lo indómito, lo esencial y lo humano por toda la geografía española. Y todo comienza aquí. En Sevilla. En La Cartuja. Con un amor que, como él canta, dura toda la vida.

Manuel Carrasco inaugura su ‘Tour Salvaje’ en Sevilla en el Estadio de La Cartuja. El artista presentará su último trabajo, 'Pueblo Salvaje', y las entradas se encuentran agotadas desde su lanzamiento el mes de diciembre.

Interestelar despega de nuevo

Mike Izal.

Los días 16 y 17 de mayo, el Festival Interestelar Sevilla celebrará su novena edición en el emblemático CAAC. Este esperado encuentro musical, que ya es una referencia nacional, ofrecerá dos jornadas cargadas de talento, diversidad sonora y buen ambiente. El viernes 16, nombres como Mikel Izal, La La Love You, La Casa Azul y María José Llergo encabezan un cartel que mezcla pop, indie y flamenco contemporáneo. El sábado 17, el protagonismo será para Viva Suecia, Dani Fernández, Miss Caffeina y Alizzz, entre otros. También habrá electrónica en el espacio AstroClub, con DJs como Undo, La Cachetona y Calystarr. Los abonos generales y VIP ya están disponibles desde 29,99 y 59,99 euros, con entradas individuales a 55 y 60 euros por día.

‘Sensemayá’en el CAAC

El CAAC presenta Sensemayá. Cánticos para matar a la culebra, primera exposición individual en España de la artista Claribel Calderius. La muestra, comisariada por Jimena Blázquez Abascal, ha sido concebida específicamente para la Capilla de San Bruno, un espacio que dialoga de forma íntima con el universo de la artista.

Entrada gratuita en determinadas franjas horarias.

‘This is Michael’ regresa al Cartuja Center

‘This is Michael’

Este jueves 15 de mayo, el Cartuja Center CITE de Sevilla volverá a disfrutar con los grandes éxitos de Michael Jackson gracias al espectáculo This is Michael World Tour 2025. Tras agotar entradas en su anterior visita en octubre, el concierto protagonizado por Lenny Jay regresa al mismo escenario para revivir la magia del Rey del Pop. Durante aproximadamente dos horas, el público podrá disfrutar de una cuidada puesta en escena y de la interpretación en directo de clásicos como Thriller, Beat It, Smooth Criminal o Billie Jean.

‘In perpetuum’, danza barroca

Del 15 al 18 de mayo, la Real Fábrica de Artillería será el escenario de In perpetuum, una propuesta de danza contemporánea firmada por Manuela Nogales Danza que rinde homenaje al Día Internacional de la Danza. La pieza cuenta con la participación del bailaor Fernando Romero como artista invitado y con la colaboración del creador Javier León Pérez. La música en directo correrá a cargo de la Orquesta Barroca de Sevilla (OBS).

Entradas a 20 euros en las taquillas del Teatro Lope de Vega.

‘Vagabundus’ en el Teatro Central

‘Vagabundus’

Estos días 15 y 16 de mayo, el Teatro Central acogerá el estreno en España de Vagabundus, una poderosa propuesta escénica del coreógrafo mozambiqueño Idio Chichava. La producción, firmada por la compañía Cie Converge+, reúne sobre el escenario a trece bailarines que cantan y bailan al mismo tiempo.

Entradas desde 22 euros en la página web del Teatro Central.

El adiós de Medina Azahara

Medina Azahara

El viernes 16 de mayo, el legendario grupo cordobés Medina Azahara ofrecerá un concierto en el auditorio del Cartuja Center CITE, dentro de su gira de despedida Todo tiene su fin. El espectáculo comenzará a las 21:30 h y forma parte del último recorrido por los escenarios de la banda, que dice adiós tras más de cuatro décadas de historia.

Entradas desde 28 euros en la página web del Cartuja Center.

‘Parejas imperfectas’

‘Parejas imperfectas’

Este 17 de mayo, el Cartuja Center CITE presenta Parejas imperfectas, una adaptación de la aclamada obra Cost of living de Martyna Majok, ganadora del Premio Pulitzer en 2018 y nominada al Tony en 2023. Dirigida y versionada por Bernabé Rico, el elenco lo encabezan Toni Cantó, Mirela Balić, Lola Baldrich y Marcos Mayo.