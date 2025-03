Qué hacer en Sevilla este fin de semana: Desde Rosario Flores hasta homenajes a Bach y Dire Straits

Conciertos, obras de teatro, exposiciones y mucho más para disfrutar este fin de semana en Sevilla:

Gira ‘Universo de Ley’, de Rosario Flores

El auditorio del Cartuja Center acogerá un nuevo concierto de Rosario Flores, correspondiente a su gira Universo de Ley, que da nombre a su último álbum. La cita tendrá lugar el sábado 22 de marzo a las 21:00.

En su último disco, la reconocida artista madrileña recopila sus primeros éxitos con algunas modificaciones para adaptarse a las figuras que le acompañan en cada sencillo.

El tracklist incluye a Sebastián Yatra, Malú, Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade, Fito Paez, Niña Pastori, Carlinhos Brown, Estopa, Diego El Cigala, Ketama, Coro Nzuri Daima, Carlos Vives, Maná, Mon Laferte, Los Gipsy Kings y Óscar Emilio León. Las canciones elegidas son: Como quieres que te quiera; Mi gato; Sabor, sabor; Ese beso; No dudaría; Siento; Yo te daré; Escucha primo; La gaviota; De ley; ¡Qué bonito!; Ay mamasota; Estoy aquí; Agua y sal y Muchas flores.

Una nueva ocasión para disfrutar de los grandes éxitos de Rosario Flores

Rosario afronta esta gira en un gran momento, manteniéndose vigente en el panorama musical pese a todos los cambios del gremio.

Durante su trayectoria ha sido ganadora, entre otros premios, del Grammy Latino al mejor álbum vocal pop femenino, en las ediciones de 2002 y 2004, y, según acreditan los Productores de Música de España, cuenta con doce discos de platino y tres discos de oro. En 2020, recibió la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes de España.

Por otro lado, la hemos podido ver en el famoso programa de televisión La Voz, además de en contenidos filmográficos como El taxi de los conflictos, Colegas, Diario de invierno, Brigada Central, Los ladrones van a la oficina, La mujer de tu vida o Hable con ella.

Para conseguir localidades, la página web oficial del recinto Cartuja Center de Sevilla habilita la compra de entradas, cuyos precios van desde los 30,8 euros, con gastos de gestión incluidos.

Ismael Serrano vuelve a reinventarse

Ismael Serrano ofrecerá su concierto Ismael Serrano Sinfónico en el auditorio Cartuja Center CITE de Sevilla este viernes 21 de marzo. Este espectáculo forma parte de la gira correspondiente a su último trabajo discográfico, publicado en octubre del año pasado. En esta propuesta, el cantautor madrileño recupera trece canciones destacadas de su carrera musical, adaptadas especialmente para ser interpretadas junto a una orquesta sinfónica. El repertorio incluye temas emblemáticos como Sucede que a veces, Si se callase el ruido y Cállate y baila, presentados con nuevos arreglos orquestales a cargo del músico Jacob Sureda. Con esta combinación de melodías renovadas y su característica voz, Serrano ofrecerá una experiencia única, emotiva y llena de matices.

Concierto ‘En torno a Bach’

El viernes 21 de marzo, el Espacio Turina de Sevilla acogerá el concierto inaugural del Festival de Música Antigua (FeMÁS) 2025, En torno a Bach, interpretado por la Orquesta Barroca de Sevilla bajo la dirección y violín de Midori Seiler. El programa incluirá obras de Linike, Spiess, Telemann y tres destacados conciertos de Bach. La actuación será a las 20:00 horas, con entradas disponibles entre 10 y 20 euros.

Entradas desde 10 euros en la página web del ICAS.

Cuentacuentos y literatura este sábado

El sábado 22 de marzo, la localidad sevillana de Herrera será sede de ESPACIO LIBRO, un evento comarcal destinado a escritores autopublicados e ilustradores. Organizada por La Brújula Ediciones con la colaboración de la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Herrera, esta jornada ofrece una oportunidad excepcional para que los creadores locales promuevan y comercialicen sus obras.Las actividades comenzarán a las 16:00 horas con un cuentacuentos protagonizado por la autora estepeña Conchi Rodríguez.

‘Un silbido al viento’

La exposición Un silbido al viento estará abierta hasta este viernes 21 de marzo en la Sala EP1 del CICUS. Esta muestra conmemora el 40 aniversario del espacio artístico sevillano de la Galería Rafael Ortiz, ubicada en la calle Mármoles. La exposición ofrece un recorrido por la historia y trayectoria artística de esta galería.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

Teatro: ‘Primera sangre’

Primera sangre estará en escena el viernes 21 y sábado 22 de marzo en la sala Chácena del Teatro Central. Escrito y dirigido por María Velasco, este montaje obtuvo el XXXI Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela. Ambientada en los años noventa, cuenta con las actuaciones de María Cerezuela y Valèria Sorolla.

Entradas a 22 euros en la web del Teatro Central.

‘Un sublime error’

La obra teatral Un sublime error podrá verse este viernes 21 y sábado 22 de marzoen la sala B del Teatro Central de Sevilla. Escrita y dirigida por el artista belga Jan Lauwers, reúne a todos los personajes masculinos creados por él, interpretados en solitario por el actor Gonzalo Cunill.

Entradas a 22 euros en la web del Teatro Central.

‘The great songs of Dire Straits’

El auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) presenta este viernes 21 de marzo The great songs of Dire Straits, interpretado por el guitarrista Óscar Rosende y su banda tributo Great Straits. Este homenaje al mítico grupo británico liderado por Mark Knopfler incluirá grandes éxitos como Sultans of swing y Money for nothing.