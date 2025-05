Solidaridad Enfermera y Adoratrices Sevilla se unen para asistir a víctimas de trata y explotación sexual

La ONG Solidaridad Enfermera y la organización Adoratrices Sevilla han firmado un convenio de colaboración para fortalecer la atención integral a mujeres que son víctimas de trata y prostitución con fines de explotación sexual. Vanessa Mata, matrona y coordinadora de Solidaridad Enfermera en Sevilla, y Eva Moreno, directora del Programa ONNA Adoratrices Sevilla, suscribieron dicho acuerdo.

Como parte de esta alianza, enfermeras voluntarias de Solidaridad Enfermera, entre ellas Marta Navarro, brindan talleres de promoción de la salud a estas mujeres, abordando temas como autocuidados, salud sexual y reproductiva, técnicas de reanimación cardiopulmonar y salud infantil. Además, la ONG busca impulsar la inserción laboral de estas mujeres en situación de especial vulnerabilidad, a través de la implementación de un sistema de formación acreditada en Atención a Domicilio, según señala Vanessa Mata.

Por su parte, Eva Moreno destaca que la mayoría de las mujeres atendidas por el Programa ONNA provienen del África Subsahariana y enfrentan condiciones de gran vulnerabilidad. La Congregación de Religiosas Adoratrices trabaja desde 1856 por la liberación y promoción de mujeres explotadas, esclavizadas u oprimidas, con un enfoque especial en aquellas que son víctimas de prostitución y trata.

Programa ONNA: Atención integral a víctimas de trata y prostitución

ONNA, cuyo nombre significa "mujer" en japonés, es un programa integral de Adoratrices Sevilla que engloba cuatro proyectos dirigidos a mujeres víctimas de trata y/o prostitución. El Proyecto Dámaris, que es un recurso de acogida y acompañamiento personalizado para mujeres provenientes de contextos de prostitución, trata con fines de explotación sexual o en grave riesgo de exclusión social. Cuenta con 12 plazas. El Proyecto Betuel, que ofrece alojamiento (6 plazas) a mujeres que tienen trabajo y pueden vivir de forma autónoma, pero siguen recibiendo atención integral como paso previo a su plena integración social. El Proyecto Mírame, que busca sensibilizar a la sociedad sobre la trata y explotación sexual, difundiendo los recursos de atención a las víctimas a través de campañas informativas y de concientización. Y el Centro Escucha, que brinda acompañamiento no residencial a mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata, incidiendo en prevención, detección y atención de situaciones de vulnerabilidad. Ofrece escucha directa, talleres formativos y terapias psicológicas.

El modus operandi de las redes de trata

Según explica la abogada Analía Caffarenghi Azcurra, especializada en Derecho Penal y Experta Universitaria en Criminología, el modus operandi de las redes de trata suele variar. Muchas víctimas son engañadas desde sus países de origen por personas de confianza, como familiares, amistades o los llamados lover boys, quienes las captan y engañan con falsas promesas de trabajo y un futuro mejor, difundidas principalmente a través de redes sociales.

Al llegar al destino, las mujeres son recogidas por miembros de la organización criminal y trasladadas a viviendas en zonas rurales, donde son explotadas en condiciones infrahumanas para beneficio de la red. Son sometidas a jornadas laborales excesivas, sin atención médica ni alimentación adecuada, y su deuda original va en aumento. Terminan atrapadas, con documentación retenida y en lugares aislados que dificultan su escape.

Caffarenghi Azcurra resalta la importancia de la actuación conjunta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social, para poner fin a estas situaciones de explotación. Además, destaca que las mujeres que logran salir pueden regular su situación administrativa denunciando y ser beneficiarias de protección internacional, para lo cual es primordial el acercamiento de entidades especializadas a las víctimas.

El rol crucial de los profesionales de la salud

Los profesionales de la salud, y en especial las matronas como especialistas en salud de la mujer, tienen un papel fundamental en la detección temprana de situaciones de violencia hacia la mujer. Vanessa Mata señala algunos indicadores de alerta como son el hecho de acudir a consulta acompañada por un hombre que maneja su documentación o no la deja hablar; que la mujer no recuerde cómo ha llegado o por qué países ha pasado hasta llegar a su destino; que no recuerde quién la ha ayudado; y otros síntomas como insomnio, ansiedad y estrés postraumático.

Ante estas situaciones, Vanessa Mata y sus colaboradoras trabajan para sensibilizar a enfermeras y matronas sobre la importancia de detectar situaciones de riesgo al atender a población inmigrante vulnerable en las consultas, y activar los protocolos de violencia de género.

Solidaridad Enfermera es una ONG del Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES) que tiene como misión mejorar la salud y el bienestar de las mujeres en situación de vulnerabilidad. A través de sus programas y acciones, busca brindar atención integral, promover la inserción laboral y social, y sensibilizar a la sociedad sobre las problemáticas que enfrentan estas mujeres.

Con el convenio firmado con Adoratrices Sevilla, Solidaridad Enfermera reafirma su compromiso de trabajar en red con otras entidades para fortalecer la asistencia a víctimas de trata y explotación sexual. Mediante la capacitación, el acompañamiento y la incidencia, busca contribuir a la prevención, detección y erradicación de estas formas de violencia contra la mujer.