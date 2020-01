El 2020, lleno de tendencias gastronómicas

Se espera que en 2020 el sector de la restauración seguirá cobrando fuerza y mantendrá su posicionamiento como una de las áreas más llamativas y con mayor potencial para el emprendimiento. Se trata de uno de los sectores que admiten una mayor innovación y cuyos profesionales son más permeables a las tendencias. De este modo, OpenTable, la plataforma líder mundial de reservas online de restaurantes, revela 10 tendencias gastronómicas que podemos esperar en 2020.

Cenar o comer en solitario dejará de ser una práctica aislada para convertirse en una tendencia en auge. OpenTable ha detectado un incremento de los comensales en solitario en los últimos años, cada día son más los apasionados de la gastronomía que disfrutan en solitario de una buena cena, ya sea en un restaurante local o en uno galardonado. Atrás quedó el pudor de comer solo o los clichés de "solterón", "solitario", "raro", "poco sociable" o "sospechoso" que antes podían despertar estas personas. Además, esta tendencia se ve reforzada por otra: viajar en solitario. Según la Encuesta de Viajes Internacionales realizada por OpenTable, un 78% de los españoles –en comparación con el 45% de los viajeros a nivel global– han viajado en solitario alguna vez.

Los productos veganos, los alimentos más saludables, y, en general, la alimentación "lacavore", van a ser lo que predomine este año. Si no has escuchado este término antes, deberías empezar a familiarizarte con él. La alimentación "lacavore" hace referencia a aquella que se basa en platos elaborados con ingredientes frescos, cultivados localmente, orgánicos y provenientes de granjas ecológicas. Además, se apreciará una reducción significativa del azúcar en la dieta de los comensales. Esto no solo se aplicará a los adultos, también se aplicará a la alimentación infantil. De manera que, los restaurantes incorporarán a sus cartas menús saludables para niños. Se intensificará el interés y la importancia de la nutrición para los pequeños de la casa, por lo que los chefs deberán ser más creativos e incorporar los llamados superalimentos, como quinoa, brócoli, aguacate, legumbres, hortalizas de hoja verde, frutos secos, etc.

Cocinas abiertas al restaurante y a la vista de los comensales. A estos les gusta observar con total transparencia cómo se prepara su comida. Asimismo, ver los alimentos, de dónde provienen y el trato que se les da, así como una cocina limpia y organizada genera mayor confianza en el restaurante. Plataformas como OpenTable ofrecen ya al comensal la posibilidad de elegir el lugar en el que preferirían sentarse en el restaurante para disfrutar aún más su experiencia gastronómica.

La tecnología para la eficiencia energética y el movimiento "zero-waste" estarán a la orden del día. Reciclar adecuadamente, evitar envases plásticos, así como el desperdicio de alimentos, ahorrar energía –eligiendo una tarifa idónea, usando tecnología led, electrodomésticos energéticamente eficientes, etc.– y ser responsables y hacer un buen uso de los dispositivos electrónicos del restaurante, no solo ayuda a los restaurantes a reducir costes, sino que beneficia significativamente al medioambiente. Los comensales buscan, cada día más, restaurantes con una filosofía de compromiso con el entorno.

Los restaurantes ampliarán sus opciones de reparto a domicilio. Cada vez más los trabajadores disponen de menos tiempo para comer, por lo que optan por llevarse la comida y comer rápidamente en la oficina. Por ello, cada vez más restaurantes se sumarán al reparto a domicilio en 2020.

Las experiencias gastronómicas crecerán durante este año. Esto significa que las plataformas de reservas de restaurantes como OpenTable continuarán incorporando nuevas funciones que tenderán hacia la personalización de la experiencia del comensal, al asesoramiento al usuario.

La cocina tailandesa y la cocina "Itameshi" continuarán aumentado su popularidad. Si todavía no has probado esta última, se trata de una deliciosa fusión de la cocina japonesa e italiana que está causando furor. Por su parte, la cocina tailandesa mantendrá el equilibrio de sabores y texturas que caracteriza sus platos. Igualmente, la técnica de ahumado también podría cobrar especial importancia.

La simplicidad en el emplatado volverá a ser tendencia, de manera que se le conceda toda la importancia al producto principal, convirtiéndolo en el verdadero protagonista del plato.

Pedir para compartir en los restaurantes. Hasta ahora algo que podía resultar de "mala educación" en la mesa, será otra de las tendencias este año. Incluso los restaurantes más sofisticados comenzarán a incorporar más ofertas de estilo familiar. El hecho de compartir favorece, además, la conversación y convierte la cena en un acto más social.

Completan el ranking los nuevos productos que brillarán en 2020. En relación al auge de los productos veganos y una alimentación más saludable, alimentos menos conocidos, con origen en África Occidental, como el sorgo, el fonio, el teff y el mijo serán más valorados en la cocina. Las semillas de la flor de loto se convertirán en un gran snack cargado de antioxidantes. La innovación en harinas –elaboradas a partir de frutas y verduras– será otro de los puntos fuertes este año. Asimismo, especias de Oriente Medio como la alcaravea, el comino, las semillas de anís o el Baharat –una mezcla de especias empleadas en la cocina árabe– también estarán más presentes en estos platos saludables para darles un nuevo toque de sabor.

OpenTable

Es miembro del grupo Bookings Holdings, Inc. (NASDAQ: BKNG), es el proveedor líder mundial de reservas online en restaurantes, con más de 54.000 restaurantes en todo el mundo que utilizan su software para sentar a más de 131 millones de comensales mensualmente. OpenTable les ayuda a descubrir y reservar la mesa perfecta y como también ayuda a los restaurantes a brindar un servicio personalizado para hacer crecer su negocio.