Cómo usar los 'hastags' más populares de Instagram

Es habitual que los verdaderos reyes de Instagram acompañen sus fotos de una amplia ristra de palabras precedidas cada una de una almohadilla. Esta práctica, que a muchos les puede parecer similar a un telegrama, es la herramienta con la que los instagramers buscan llegar a un mayor número de público y así convertirse en los reyes de Instagram. Ahora, con motivo del Día del Hashtag, que se celebra cada 23 de agosto en conmemoración de la creación de Twitter, la primera red social que hizo uso de las famosas almohadillas, Kaiku Caffè Latte comparte los hashtags más usados de la red social por excelencia y las claves para usarlos.

Con más de mil millones de usuarios activos al mes, destacar en una red social como Instagram puede parecer una odisea, sin embargo, empleando los hashtags adecuados, es posible hacerse un hueco entre los millones de contenidos de esta red social.

#selfie

El gran invento del siglo XXI: el autorretrato hecho con el móvil que ha conseguido democratizar las fotografías en Instagram. El hashtag #selfie tiene ya más de 400 millones de capturas en la red social que más crece en usuarios. Se coloca así en el número 14 de los hashtags más usados en Instagram.

¿Cuándo usarlo? A pesar de haber millones de contenidos con este hashtag, es importante para destacar dentro del universo de Instagram, y no centrarse en los seguidores del perfil personal.

#TBT

Un hashtag que surgió de forma viral y casual. #TBT (Throwback Thursday) con más de 490 millones de fotografías en Instagram es el octavo hashtag más usado en esta red social. Todo comenzó cuando una revista especializada en zapatillas empezó a mostrar sneakers antiguas todos los jueves. Lo que surgió en una revista pasó a las redes sociales rápidamente y los usuarios de Instagram cada jueves postean fotos o recuerdos de hace años.

¿Cuándo usarlo? Los jueves. El tipo de contenido es libre, desde una fotografía de la infancia, hasta un vídeo de unas vacaciones pasadas. Todo vale en los jueves de morriña.

#OOTD

Actualmente este hashtag se ha usado más de 270 millones de veces y, como su propio nombre indica, Outfit Of The Day o Look del día, los usuarios de Instagram lo etiquetan cuando muestran el estilismo que llevan. Un hashtag que los influencers de moda usan continuamente y que puede posicionar la imagen de cualquier usuario, incluso con pocos seguidores.

¿Cuándo usarlo? Es un hashtag en el que la ropa y el estilo son los protagonistas de la imagen, por lo que se usa cuando se quieren mostrar detalles y complementos de un look especial.

#instagood

Con más de 848 millones de fotografías en Instagram, #instagood se corona como el segundo hashtag más usado después de #love, que acumula nada menos que 1.405 millones de contenidos.

¿Cuándo usarlo? #instagood se emplea en aquellas fotografías que tengan un gran trabajo de realización detrás, o que signifiquen mucho tanto para el usuario que la publica como para la audiencia que le dará likes.

#photooftheday

Al igual que para mostrar un outfit existe un hashtag, #photooftheday, que aparece, no sólo como el tercer hashtag más usado (709 millones de contenidos), sino como una forma de revindicar una buena fotografía en el perfil de Instagram.

¿Cuándo usarlo? Cualquier día, a cualquier hora, siempre que la fotografía sea digna de conseguir varios likes.