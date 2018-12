Cómo vestir en las comidas y cenas de Navidad

Las comidas y cenas de Navidad, gusten más o menos, son un clásico por estas fechas. Con amigos, con compañeros de trabajo y hasta con la comunidad de vecinos, este tipo de eventos son inevitables. En función de la compañía y de la hora en la que se produzcan, en cada comida hay que recurrir a un tipo de estilismo diferente. Con más o menos formalidad, en la mayoría de los looks el protagonismo lo tienen en brillibrilli y el terciopelo.

Los 'bodys', en terciopelo o 'glitter', un básico

Tejido de referencia para La Vecina Rubia, el brillibrilli está de moda. Si antaño resultaba hortera, esta temporada es la estrella y los eventos navideños son la excusa perfecta para convertirse en abanderadas de esta tendencia.

Quizás su efecto sobrecargado hagan del glitter –como oficialmente se denomina este tejido– una tendencia ideal para la noche. Con la idea de lucir un estilismo más sobrio pero yendo a la última –sobre todo si se trata de una cena más formal– una apuesta segura es combinar un body en glitter con una palazzo, como proponen desde Mariquita Trasquilá.

Garbo también se suma a la moda de estos bodys y apuesta por combinarlos con negro. Este tipo de bodys también combinan a la perfección con el regreso de esta temporada, la falda de napa negra. Cómoda, práctica y con aires rockeros, estas faldas aportan frescura y juventud a cualquier estilismo. Además, su versatilidad hace que también pueda combinarse con un body en terciopoleo y resultar un acierto.

Para darle un punto más chic, Feversave le suma a la prenda tachuelas en las hombreras. Así se consigue un estilismo rompedor y muy ochentero. Estas últimas combinaciones son más recomendables para los almuerzos navideños, aunque no necesariamente debe ser así.

El 'brillibrilli', la tendencia oficial de Navidad

Si se trata de una cena entre amigas –con su posterior fiesta– el brillibrilli deja su lado más formal para apostar por convertir a cualquier mujer que lo lleve en una superdiva. Ceñido, en negro y con efecto metalizado el vestido que proponen en Mariquita Trasquilá es una buena opción. De corte similar al que luciera Amaia en su famoso Shake it out, esta prenda aporta feminidad, seguridad y sofisticación.

También en glitter pero algo más elegante, es el mono que desde Feversave proponen. Con el escote estrella de esta temporada –barco por delante, amplio por la espalda– esta prenda emana elegancia por los cuatro costados, sin perder un ápice de sensualidad. Aunque no tenga exclusividad, este estilismo puede reservarse para cenas navideñas más especiales.

Para cerrar con la noche y para empezar con el otro tejido estrella de la temporada, Lady Pipa propone un mono azul noche en terciopelo. No sólo se trata del tejido rey, sino que, además, es el color más trendy de la temporada (y de la historia de la moda). Válida para cenas de empresa de alto copete, cenas en pareja o con amigas, esta prenda resulta muy reutilizable para futuros eventos.

Las faldas, en napa o plisadas, las aliadas al mediodía

Que la claridad del día no reste glamour a ningún estilismo. Las quedadas navideñas a mediodía también son una buena ocasión para presumir de estilismos. Quizás no tan marcados como en la noche, estos looks brillan con luz propia sin necesidad de recurrir en el glitter.

Aunque el pantalón resulte más cálido y práctico, las faldas le quitan todo el protagonismo. A las ya mencionadas faldas en napa les acompañan las plisadas. Éstas ya fueron tendencia en primavera y lo siguen siendo esta temporada, aunque en tejidos mucho más invernales. En gris e imitando la mezclilla, como la que proponen en Benditta Shop, se puede combinar con un cuerpo en terciopleo burdeos, que contrasta y equilibra ambas tendencias.

Abrigos de pelo sintéticos, elegantes aliados contra el frío

Con independencia de la compañía, de si es almuerzo o cena, las quedadas navideñas de esta temporada tienen todas un elemento común: los abrigos de piel sintética. En negro resultan sobrios, en rojo originales y en tonos pastel dulcifican.

Sólo hay que pensar en el tipo de evento y en la indumentaria para decantarse por uno u otro. Lo económicos que resultan y lo calentitos que son bien merecen un sitio privilegiado en los armarios y, por supuesto, ser los mejores compañeros en cualquier estilismo navideño.