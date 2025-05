Vicente del Bosque y Mariana de Ugarte, protagonistas en Sevilla del Aula Moscati sobre síndrome de Down

El Salón de Actos de Capitanía General de Sevilla será testigo el próximo jueves 15 de mayo de una nueva sesión del Aula Moscati, un foro de formación y diálogo sobre humanismo y ética sanitaria organizado por la Real Parroquia de Santa María Magdalena, la Universidad CEU Fernando III y la Hermandad del Silencio. El encuentro, programado para las 18:30 horas, tendrá contará con la participación del ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y la escritora Mariana de Ugarte.

La jornada estará centrada en un tema de profunda sensibilidad: el silencioso drama del aborto de niños diagnosticados con síndrome de Down. Bajo el título de esta sesión late un mensaje claro: dar voz a quienes no la tienen. El evento arrancará con una semblanza de Jérôme Lejeune, prestigioso genetista francés descubridor de la trisomía 21 como causa del síndrome de Down y firme defensor de la vida.

Seguidamente, se presentará una entrevista en profundidad a Vicente del Bosque, padre de un hijo con síndrome de Down, y a Mariana de Ugarte, autora del libro 2x21: la felicidad no entiende de cromosomas. Ambos compartirán sus vivencias y reflexiones sobre la dignidad de las personas con esta condición genética.

El acceso es gratuito, pero requiere inscripción previa a través de este enlace, ya que por motivos de seguridad será necesario presentar el DNI a la entrada. Se recomienda reservar plaza con antelación dado el aforo limitado de la sala.

El Aula Moscati es una iniciativa impulsada por la Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida de la Universidad CEU Fernando III, la Hermandad del Silencio y la Parroquia de Santa María Magdalena que busca promover el debate sobre cuestiones fundamentales de la medicina, poniendo el foco en la vida humana y su dignidad. Toma su nombre de San José Moscati, conocido como el médico santo de Nápoles.