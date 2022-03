"Queremos impulsar a las mujeres a conseguir una mejor forma de vida"

Inmersas en el 8M, Día Internacional de la Mujer, dos jóvenes emprendedoras, Alejandra Raventós y Adriana Urbina, se unen profesionalmente con un objetivo en común: generar un impacto positivo en el bienestar de la vida de muchas mujeres. Para ello, y partiendo de base y la utilización de la metodología del círculo de la vida, han creado un espacio único para disfrutar del desarrollo personal y autoconocimiento a través de eventos bimensuales donde poder conocer nuevas herramientas, nuevas estrategias y propósitos, además de rodearse de una comunidad de apoyo y saludable a favor de la sana gastronomía. The Circle es el nombre de este creativo y saludable proyecto que ya revoluciona el bienestar en Madrid.

Pero, ¿qué es The Circle? Alejandra y Adriana definen su proyecto como "una plataforma de apoyo para impulsar a sus invitadas a tomar iniciativas para conseguir una mejor forma de vida y estilo saludable", afirma Raventós.

Raventós es diseñadora de su propia firma de moda -Metanoia Apparel-, muy comprometida con el medioambiente y 'slow fashion', ya que trabaja con materiales y tejidos reciclados. Y continúa explicando Urbina: "o lo que es lo mismo: una mejor versión de la mujer que puedes llegar a ser".

Urbina es chef profesional especializada en comida saludable y probiótica y también es periodista; ganadora de la última edición americana de 'Masterchef, llamado Chopped. Ambas se conocieron en Nueva York, donde se formaron juntas en Nutrición Holística en el reconocido Institute for Integrative Nutrition.

- ¿Cómo surge este proyecto y por qué está centrado en el bienestar y en la mujer?

- Este proyecto surge de la pasión que ambas sentimos por el crecimiento personal y el bienestar como filosofía de vida y de la necesidad que ambas hemos sentido de tener una comunidad de apoyo con intereses comunes, donde conectar con mujeres maravillosas de forma divertida, interesante y empoderadora.

- ¿Cómo se definen cada una de ustedes y qué les une, más allá de la amistad, para crear esta iniciativa?

- Alejandra: Yo me definiría como una persona sensible, analítica, curiosa, con muchas ganas de aportar y aprender para seguir avanzando en este camino de crecimiento personal que personalmente me resulta fascinante. Esta iniciativa nace de dos amigas con ganas de impulsar a tantas mujeres fantásticas con gran valor para aportar, y crear sinergias entre todas ellas.

- Adriana: Me definiría como una persona que no se pone límites cuando de sueños se trata, me gusta hacer realidad todo lo que me propongo. Soy perseverante, trabajadora, y con unas ganas inmensa de crear comunidad, conocer y llenarme de la energía maravillosa de otras mujeres creativas que quieren expandir sus horizontes y que ven las posibilidad infinitas en todo lo que hacen

- ¿Está este proyecto, estos eventos, pensados solo para mujeres?

-Así es, pensado sólo para mujeres, pero de cualquier edad, para mujeres y por mujeres. Nos hemos unido para buscar conexión con mujeres que estén en su misma sintonía, y al igual que el elenco de invitadas que asistan a cada reunión; ya que dicha compañía se mueve en un torno y estilo de vida saludable cuya filosofía se basa en una alimentación sana, ecológica, deportiva y healthy. The Circle busca acercarse a un target femenino, a mujeres de cualquier clase, pero que busquen ser líderes en sus trabajos y cuyo nexo sea que deseen participar juntas en esta vibrante y enriquecedora experiencia.

-¿Cuál es la metodología y cómo se aplica en los eventos?

-La metodología está basada en el circulo de la vida, es poder implantar unos objetivos para ayudar a conseguir una vida saludable, facilitando herramientas y estrategias a través de doce diferentes áreas de nuestra vida y cuyos objetivos sean conseguir equilibrio y coherencia con los pensamientos, acciones y propósitos nuevos de cada una de las clientas. Entre estas doce áreas están las de la vida social, el hogar, la espiritualidad, salud, o la de nuestras carreras profesionales, por citar algunas.

- ¿Dónde se realizan estas reuniones?

- Cada una de ella se podrá ubicar en una localización o entorno privilegiado, en pleno barrio de Salamanca, Madrid, por ejemplo, se ha celebrado una cena muy especial el pasado 10 de febrero o una basada en prácticas con yoga. Se realizan una vez al mes, aproximadamente, y las próximas ediciones de The Circle ya están disponibles en la web. Es una experiencia apta para todas aquellas mujeres que busquen crecimiento personal a corto y medio plazo.