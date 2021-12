"La moda nos ha ayudado a ponernos joyas sin vergüenza"

Sus zapatillas son las favoritas de las influencers en Instagram, que no dudan en compartir los modelos más originales y ahora Almudena Navalón se atreve también con las joyas y lanza su primera colección. De la mano de Marlon Sneakers, su firma de zapatillas, Navalón acaba de lanzar Origen, su nueva línea de joyería. Inquieta y con una fuerte pasión por la moda, la joven afronta este nuevo proyecto con ilusión y orgullosa del trabajo realizado.

Diseñadas e ideadas por Almudena Navalón y desarrollados por un maestro joyero, todas las piezas que componen la colección de joyas cumplen todos los cánones de calidad establecidos. Además, la colección hace honor a su nombre, ya que tanto la producción, como los certificados, como la propia sesión de fotografías están hechos en España y en Andalucía.

Una colección de raíces, así es la nueva propuesta de Almudena Navalón y que, a demás, cuenta con otro valor añadido: la obtención de la plata de manera sostenible y responsable con el medio ambiente y con las personas. Todo esto y mucho más nos ha contado Almudena Navalón sobre su primera colección de joyas, Origen, que ya se postula como uno de los regalos para esta Navidad.

-Tiene su propia colección de zapatillas deportivas y ahora presentas Origen, ¿cómo se pasa de un extremo a otro tan, aparentemente, inconexos?

-De la misma forma en la que surgió diseñar las zapatillas nació la idea de las joyas. A mí me encantan los zapatos, soy una apasionada, y me di cuenta de que había mucha variedad en los diseños y me lancé, a pesar de que yo soy de taconazo. Con las joyas pasa igual. Conocíamos a mucha gente en Córdoba y a mí me gusta rescatar las tradiciones. Se me encendió la bombilla y pensé que hacer joyas en Córdoba que fueran artesanales podía ser muy buena idea.

-Las zapatillas se han vuelto un poco 'joyas', mientras que las joyas se han vuelto un poco más informales ¿se han invertido los papeles?

-Ahora las zapatillas se han vuelto un elemento muy de coleccionista. Es verdad que las joyas antes eran para eventos importantes y ahora los diseños son más aptos para el uso cotidiano. Ahora las joyas son mucho más accesibles y sencillas, no te hace falta comprarte unos brillantes, puedes usar una joya mucho más sencilla. El papel de la moda ha sido muy importe en este cambio, porque ha incluido el uso de las joyas como algo más cotidiano. Nos ha ayudado a ponernos las joyas sin vergüenza.

-En el caso de Origen, ¿qué tipo de joyas vamos a encontrar?

-Nos hemos ido, precisamente, a ese origen a la hora de fabricarlas. Todas las piezas están elaboradas en Córdoba, donde están algunos de los mejores joyeros de este país, además, la sesión de fotos se realizó en las Minas de Riotinto (Huelva), de donde se extrae plata y oro, entre otros, que es la base de la colección. Nos pareció bonito ir a ese origen y rescatar esa tradición. Además, todas las joyas las tenemos certificadas, eso significa que pasan por un laboratorio en España que certifica que el compuesto de las joyas solamente es el que es. Las joyas están elaboradas en plata de ley 925 con terminaciones en plata y chapado en oro de 18 quilates. Además, con la certificación de nuestras joyas garantizamos que sólo vas a encontrar oro y plata. Es interesante saber que hay compuestos que son dañinos para la piel y de esta manera te garantizas que no los vas a encontrar.

-Las joyas están elaboradas en Córdoba y las fotos en Riotinto (Huelva), ¿el subconsciente siempre la trae de vuelta a Andalucía?

-Eso siempre, tengo mucha conexión. Además, Andalucía es una tierra bellísima que tiene de todo. Mi familia es de Huelva, aunque yo me fui a Madrid de pequeña. Allí tengo buenísmos amigos, mi marido es de allí, mis hijos... Además, si sé que en Córdoba están los mejores joyeros, allí que me voy. Eso es un poco lo que busco tanto con las zapatillas como con las joyas, diferenciarnos del resto, apostar por lo tradicional y por una economía más local. En el caso de las minas de Riotinto, la verdad es que siempre me habían parecido increíbles, es un sitio muy especial. Cuando empezamos con la colección de joyas vi la oportunidad perfecta para hacer una sesión de fotos allí.

-Dejó el periodismo, pero no ha parado de emprender proyectos nuevos. ¿De dónde le viene ese espíritu de 'culo inquieto'?

-Es un poco locura ese no parar de hacer cosas, sobre todo con dos niños pequeños y trabajando desde casa, pero yo es no puedo evitarlo, necesito hacer cosas y, sobre todo, reinventarme. Ahora no ejerzo el periodismo, pero no lo he dejado a un lado. Es algo muy vocacional y que me viene de sangre. Mi madre era periodista, mi padre siempre ha trabajado en la radio, la música también ha estado siempre en mi casa... Todo eso influye y lo de culo inquieto, es que no lo puedo evitar. No he dejado de hacer lo que me gusta hacer, he tenido la fortuna de haber podido ejercer de periodista y ahora trabajo con la moda, que siempre me ha apasionado, estoy vinculada al mundo de la música, así que estoy feliz.

-¿Ser la mujer de Manuel Carrasco hace que sienta más presión cuando lanza un proyecto

Un poco sí, por desgracia. En este país sí que te miran mucho eso, aunque no debería ser así porque es muy injusto. Te voy a poner un ejemplo, aunque no daré nombres, de algo de lo que hablaba el otro día con mi madre. Hablábamos de una deportista, con méritos sobradamente relevantes, a la que le colocaron en el titular el mujer de y eso es terrible. Es verdad que te van a mirar, tampoco me parece un drama, sólo hay que capear. Además, para mí, estar con Manuel no es presión ninguna, al contrario. Entiendo perfectamente su papel y yo estoy luchando por colocarme a mí el mío. Antes de estar con él yo ya trabajaba, así que si la gente quiere pensar, es inevitable.