De Ana de Armas a Diane Kruger, los mejores looks de fiesta que vas a copiar este otoño

Este otoño la actividad social se antoja imparable. Después de dos temporadas de poca salida nocturna ( y diurna), vuelven las fiestas a nuestras vidas y toca pensar en los mejores looks para darlo todo. Los trajes de invitada podrían ser una perfecta opción para este tipo de planes, al igual que cualquiera de los vestidos negros que guardamos como oro en paño en nuestros armarios, aunque antes de ponernos a buscarlos, es mejor que echemos un vistazo a algunos de los looks de fiesta más inspiradores que vamos a copiar este otoño.

Impecables, como casi siempre, Ana de Armas y Diane Kruger han sido dos de las actrices que más miradas han acaparado en el Festival de Cine de San Sebastián. No nos extraña, sus looks de fiesta son realmente inspiradores y nos morimos de ganas de copiarlos en nuestras salidas de otoño. Con suerte, las gangas de los special prices nos ofrecen la posibilidad de copiar los looks de fiesta de Ana de Armas y Diane Kruger a un precio mucho más económico.

El Festival de Cine de San Sebastián nos ha dejado una semana llena de cine, arte y glamour, pero también de moda. Y es que los últimos días hemos visto desfilar por la playa de la Concha donostiarra a grandes estrellas nacionales e internacionales que nos han dejado looks para el recuerdo.

Tanto es así, que hemos seleccionado los cinco mejores looks para que los copies en tus próximos eventos. Es cierto que los estilismos de Ana de Armas y Diane Kruger nos parecen muy inspiradoraes para un look de fiesta, pero las propuestas de Penélope Cruz, María Pedraza o Bárbara Lennie también nos encantan para otro tipo de eventos.

Ana de Armas, look dos piezas con top metalizado

Una de las actrices más esperadas era Ana de Armas, y es que no queda nada para el esperado estreno de Blonde donde interpretará a Marilyn Monroe. El Festival de Cine de San Sebastián ha sido el escogido para presentar su nueva película, donde la actriz escogió un look de lo más ideal. Top metalizado de manga larga y una falda negra con una gran abertura en la pierna, tan discreto como arriesgado y favorecedor.

Diane Kruger, pedrería y flores en un look de impacto

Aunque hablando de looks arriesgados, sin duda Diane Kruger ha sido la que más nos ha sorprendido. Con una espectacular falda con estampado floral, top de manga larga con pedrería de Paco Rabbane y zapatos de tacón lila, la modelo alemana no pasó desapercibida en la clausura de este evento.

María Pedraza, un look 'total black' sobresaliente

En medio de todos los rumores de ruptura con Álex González, María Pedraza ha optado por hacer oídos sordos y sorprendernos con unos de sus looks inigualables. El diseño escogido para esta alfombra roja no ha sido nada más y nada menos que un vestido negro palabra de honor y repleto de brillos de la firma Giorgio Armani. Aunque sin duda, todo el protagonismo se lo ha llevado el impecable maquillaje negro ahumado que la actriz ha lucido.

Bárbara Lennie, todo al blanco

La actriz, embarazada de su primer hijo con Diego Postigo, ha presumido de barriguita con unos looks de ensueño en color blanco. Han sido las primeras imágenes en las que hemos podido ver a la actriz embarazada, quien a pesar de escoger diseños de lo más sencillos, ha conseguido llamar la atención de todo el mundo.

Penélope Cruz, un look romántico firmado por Chanel

Su elegante diseño color rosa para recoger el Premio Nacional de Cinematografía se ha convertido en uno de nuestros favoritos. Siempre ideal, la musa de Chanel escogido para la ocasión un conjunto compuesto por dos piezas rosas combinado con unas sandalias negras de plataforma y tacón. Aunque sin duda, lo que más ha llamado la atención han sido sus pendientes de perlas en forma de gota.