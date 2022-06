Chiara Ferragni descubre Sevilla visitando la Macarena y los Gitanos

Sabíamos que Chiara Ferragni no nos defraudaría en su vista a Sevilla para el desfile de Dior, que se celebra este jueves 16 de junio y para el que la Plaza de España ya luce engalanada. Si la influenbcer italiana ya nos sorprendía con su llegad a Sevilla la noche del pasado martes (llegada con la que algunos bromearon por la cantidad de personal de Dior que la aguardaba en el aeropuerto), ahora Chiara Ferragni se gana el corazón de los más cofrades (y los no tanto) con una visita a la Macarena.

Con una imagen que la influencer ha colgado en su cuenta de Instagram, podíamos comprobar que el interés que la Macarena suscita en el mundo trasciende lo digital y las tendencias, de las que Chiara Ferragni es fiel seguidora. Ataviada con un little black dress (los más puristas ya la han atosigado en redes por lo corta de su indumentaria para visitar la Basílica de la Macarena) y unas cangrejeras de color blanco y súper en tendencia, la influencer italiana más internacional de Universo colgaba una imagen frente a la Virgen de la Macarena. Aunque no ha sido el único templo que la influencer ha visitado. También ha estado en la Iglesia de los Gitanos.

No sabemos si Chiara Ferragni habrá rezado, si se habrá inspirado en el manto de la Virgen de la Macarena (como estamos seguras habrá hecho la diseñadora de Dior Maria Grazia Chiuri durante su visita a los templos más emblemáticos de la ciudad), lo que sí podemos intuir es que la influencer no se piensa perder ni uno de los detalles más característicos de la ciudad. Una lástima que la italiana no vaya a poder disfrutar de los naranjos en flor, aunque estamos segura que después de esta calurosa visita, deseará volver a la ciudad en primavera.

¿Quién es Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni (Cremona; 7 de mayo de 1987) es una empresaria de moda, bloguera e influencer italiana. Su blog, The Blonde Salad, tiene cerca de 110 mil visitantes por día.

Tiene su propia marca de ropa Chiara Ferragni Brand y ha colaborado con marcas como Guerlain, Dior, Hugo Boss, Louis Vuitton, Chanel, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Valentino, J Brand, Burberry, Victoria's Secret, Mercedes-Benz, Replay, Luiza Barcelos, Lancome, Furla, Woolrich, Grey Goose, Pennyblack, Max Mara, Rolls-Royce, Ermenegildo Zegna, Mini, Tommy Hilfiger, Kenzo, Yamamay, Nikon, entre otros.

Es hija de Marco Ferragni, dentista, y Marina Di Guardo, escritora. Tiene dos hermanas menores, Francesca nacida en 1989 y Valentina nacida en 1992. Asistió a la escuela primaria Daniele Manin de Cremona y más tarde estudió en la Facultad de Derecho de Bocconi, sin completar sus estudios.

En octubre de 2016 formalizó la relación con el rapero italiano Fedez. El hijo primogénito de la pareja, Leone Lucia, nació el 19 de marzo de 2018 en West Hollywood, Los Ángeles. La pareja se casó el 1 de septiembre de 2018 en Noto, Sicilia, con una ceremonia privada reservada para amigos y familiares. En octubre de 2020 la pareja anunció que esperaban su segundo hijo.1 La segunda hija de la pareja, Vittoria Lucia Ferragni, nació el 23 de marzo de 2021.