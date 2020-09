Conoce la colección de maquillaje 'low cost' inspirada en Friends

Tiene más de un cuarto de siglo pero sigue siendo una de las series más míticas de la historia de la televisión. Friends, sobre la que planean todo tipo de rumores ante un posible capítulo de reencuentro, sigue generando expectación entre sus seguidores. Ahora, la firma Revolution Beauty ofrece la posibilidad de maquillarte como lo hacían Rachel, Pheoebe o Monica y sentirte parte de la serie cada vez que utilices tu sombra de ojos. A todo el merchandising habitual de Friends, ahora hay que añadirle cuatro paletas de sombras de ojos y tres labiales inspirados en los personajes más queridos de la pequeña pantalla.

Un diseño 100% 'Friends'

La linea de maquillaje se ha inspirado, no sólo en los personajes de la serie, sino también en sus estillos y formas de maquillarse. La arriesgada Pheobe, la coqueta Rachel y la natural Monica inspiran esta gama de sombras de ojos y labiales para que te sientas una de ellas cuando los uses. Además, todo el diseño sigue la línea de la propia serie por lo que, como no podía ser de otra forma, el color dominante es el morado y la famosa tipografía de Friends.

Pero no sólo el diseño hace referencia a la serie, cuyo formato evoca a la mítica puerta morada del piso de las chicas, también hay múltiple referencias a la serie. Algunos de los nombres de los colores de las sombras de ojo hacen referencia alas canciones más míticas de Pheobe e incluso su taxi aparece en la parte superior de la paleta. Además, en los tonos de la paleta de sombras también se hace un guiño a algunos de los episodios más memorables de la sitcom.

Y, como Friends no sólo son Rachel, Pheoebe y Monica, la firma de cosméticos ha querido tener presente a la parte masculina de la serie y a otros personajes secundarios muy queridos también por el público. Por eso todos tienen asignado el color de una sombra de ojos.

¿Qué chica te sientes hoy? Cuando te mires al espejo antes de maquillarte podrás sacar tu lado más Rachel, Pheoebe o Monica usando el labial que la firma le ha asignado a cada uno de los personajes femeninos.

Si los fans más frikis de la serie ya están contentos con este merchandising de Friends que faltaba, más felices estarán al saber que los productos están a la venta de manera online y que los precios son bastante asequibles (entre los 6 y los 21 euros, aproximadamente). Con estos productos podrás sentirte parte de Friends como nunca antes lo habías hecho. "Observamos cada personaje al detalle, cómo vestían, sus gestos, el maquillaje que llevaban, sus personalidades.... y empezamos a construir desde ahí", explica el fundador de Revolution Beauty, Adam Minto, a Allure.