Rocío Osorno: "de Sevilla, pasear en primavera por la Constitución con el olor a azahar"

Carrefour presenta la última colección Tex en un evento donde han contado con una invitada muy especial, Rocío Osorno, uno de los perfiles españoles más famosos en Instagram.

La diseñadora sevillana cuenta con un importante hueco en Instagram, donde ya tiene más de 1,1 millones de seguidores. Tras su boda con Coco Robatto en junio en Sevilla, uno de los enlaces más comentados de la temporada, y de un verano de viajes y ratos en familia, Rocío Osorno vuelve a la carga con sus propuestas de looks, recomendaciones y nuevas colaboraciones.

Rocío ha seleccionado una serie de prendas dentro de su estilo y adaptada a las tendencias del otoño 2019, con los estampados y tejidos más trendy, aunque la sevillana lo tiene claro, entre animal print o lunares: "Los lunares me tiran siempre, veo una prenda de lunares y se me van los ojos".

- ¿Qué veremos en esta colección?

- Sobre todo son estampados y prendas muy polivalentes que te las puedes poner con unas botas para diario o con unos stilettos para una cena. Hay estampados de cuadros verdes y negros inspirados en la colección de pasarela de Dior, también animal print que está muy de moda pero saliendo un poco del leopardo y el estampado de serpiente.

- Si tuvieras que elegir un animal print esta temporada ¿cual sería?

- Seguramente sería el estampado de cocodrilo, pero obviamente no de cocodrilo real. Últimamente el leopardo ya me cansa un poco y estaría entre serpiente y cocodrilo. Creo que es más mono.

- ¿Cuál es la tendencia en invitadas para esta temporada?

- Este otoño el largo midi entubado es lo que más se va a ver tanto para boda de día como para boda de noche, jugando un poco más con cortes y drapeados y no tanto con estampados. El típico corte con manga francesa, ideal para combinarlo con guantes.

- ¿Un complemento indispensable para ti este otoño?

- Las botas cowboy. Está todo el mundo como loco y cada vez que salen unas botas se agotan al segundo.

- ¿Qué prendas no podrían faltar nunca en tu armario?

- Unos vaqueros 100%, me dan la vida, unas botas y una blazer oversize negra que es mi prenda para todo, tanto en primavera como en invierno. Le añado un cuello de pelo y me la pongo para el frío.

¿Llevas alguna rutina para mantenerte que te permita tu jornada laboral?

- Ojalá, me parece feo decir que no hago deporte pero es que no hago, hay que recomendar la vida saludable pero es verdad que ahora con el niño, el trabajo, la empresa no me da para más. Ojalá pudiera, me encanta salir a correr aunque sea un par de días por la tarde media hora, pero ni eso. Lo que sí intento es llevar una alimentación sana, aunque me doy mis caprichos.

- ¿Qué estarías haciendo si no fueras influencer?

- Yo cuando terminé la carrera hice un grado de patronaje y moda. Seguramente trabajaría para alguna marca en el departamento de producción, creo, de hecho estuve haciendolo en Scalpers y estaba encantada; pero ya empecé a tener seguidores en instagram hasta que monté la marca y tuve que dejarlo.

- ¿Qué es lo mejor que te ha dado Instagram a día de hoy?

- Lo mejor la cercanía con la gente, por ejemplo yo tengo un problema mañana y pregunto y al segundo tengo mil directs de personas intentando ayudarme y es verdad que te ayudan. Que por el otro lado es también lo malo, la gente cuando no te quiere es muy cruel y si le apetece o tienen un mal día y te ven contenta van a por ti.

- ¿Cómo gestionas a los haters? Especialmente los que son muy críticos con tu faceta como madre...

- Yo es que directamente no hago ningún tipo de comentario ni doy consejos de maternidad porque sé que estoy expuesta. Si das consejos también tienes que estar abierta a que te critiquen por los consejos que das. Yo enseño mis cosas de mi día a día normal, pero nunca dando a entender que lo que hago yo es lo que hay que hacer. Aún así me cuesta, la gente se mete en todo y yo que no soy de darle mucha importancia...Cuando el niño era más pequeño con nada me decían: "no le des eso que se va a ahogar", "el niño debe tener calcetines le va a entrar una bronquitis", al final que estás con tus hormonas después de un parto y te afectan esas cosas, por lo menos yo ya he aprendido a ignorar los comentarios.

- Y para terminar, algo sobre tu ciudad ¿qué es lo que más te gusta de Sevilla?

- Salir a pasear en primavera cuando empiezan a florecer los azahares por la Constitución y piensas que se acerca la Semana Santa y la feria. Se te cambia el cuerpo.